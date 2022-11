Kurzfristige Absage: Darum fehlte Zverev bei „Wetten, dass …?“

Alexander Zverev hatte sich auf einen Plausch mit Thomas Gottschalk gefreut und wollte neben Showgrößen wie Bully Herbig und Robbie Williams auf der berühmten Couch von „Wetten, dass …?“ Platz nehmen. Doch statt im schicken Outfit im Scheinwerferlicht in Friedrichshafen saß der Olympiasieger am Samstagabend zu Hause in einem weißen T-Shirt und blickte sparsam in die Kamera.

„Es ist meine absolute Lieblingssendung“, sagte Zverev in einer Videobotschaft: „Ich wäre liebend gerne bei euch, bin aber leider vor ein paar Tagen positiv getestet worden. Schade, euch allen viel Spaß.“ Der Hamburger wurde damit kurz vor seinem Comeback einmal mehr ausgebremst. Diesmal von Corona, was Zverev aber nicht allzu lange beschäftigen sollte.

Zverev im French-Open-Halbfinale schwer verletzt

Zuletzt war es ruhig geworden um den 25-Jährigen, der den ersten Versuch einer Rückkehr in den Wettkampf im September vor der Davis-Cup-Gruppenphase in Hamburg mit „extremen Schmerzen“ abbrechen musste. Zverev hatte im Training zu sehr rangeklotzt, nach der schweren Knöchelverletzung aus dem Halbfinale der French Open setzte ihm nun ein Knochenödem zu.

Geduld war bei dem einstigen Weltranglistenzweiten gefragt, der nicht nur die US Open verpasste, sondern auch noch zum Zusehen verdammt ist, wenn die deutsche Davis-Cup-Mannschaft am kommenden Donnerstag im Viertelfinale Kanada herausfordert. Immerhin vermeldete die deutsche Nummer eins am 4. November die Rückkehr auf den Trainingsplatz.

Zverev, der zuletzt aus den Top 10 der Weltrangliste gerutscht ist, will vor dem Start ins neue Tennisjahr noch einige Showturniere bestreiten. Der erste Härtetest soll in Saudi-Arabien beim Diriyah Tennis Cup stattfinden (8. bis 10. Dezember). Zeit auf der Couch hat er nämlich erstmal genug verbracht. (sid/dhe)