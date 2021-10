Stan Bowman, General Manager des US-amerikanischen Olympia-Eishockeyteams sowie Präsident des NHL-Klubs Chicago Blackhawks, ist wegen einer Missbrauchsaffäre zurückgetreten.

Es sei im besten Interesse des US-Eishockeys, wird Bowman in einem Statement des Verbandes vom Dienstag (Ortszeit) zitiert. Seine „weitere Teilnahme wäre eine Ablenkung“ des Olympia-Teams, hieß es in dem Statement. Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen in etwas mehr als 100 Tagen.

Chicago Blackhawks: Stan Bowman tritt zurück

Auslöser sind Ereignisse aus dem Jahr 2010. Einer am Dienstag veröffentlichten unabhängigen Untersuchung zufolge war die Klubführung der Blackhawks um Bowman, damals in seinem ersten Jahr als General Manager, Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen den damaligen Video-Coach Brad Aldrich nicht ausreichend nachgegangen, obwohl sie darüber Kenntnis hatte. Ein ehemaliger Spieler hatte die Anschuldigungen anonym erhoben, andere Zeugen bestätigten die Vorwürfe. Die NHL hat die Blackhawks deshalb auch mit einer Strafe von zwei Millionen US-Dollar belegt.

Aldrich, der bereits wegen eines anderen Sexualvergehens eine Gefängnisstrafe verbüßen musste, erwartet auch wegen seiner Vergehen an den ehemaligen Blackhawks-Spielern eine Anklage. (kk/dpa)