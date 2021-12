Mit 16 Jahren im legendären Ally Pally – für den Frankfurter Fabian Schmutzler war es ein besonderes Erlebnis.

Fabian Schmutzler war nach seinem großen Abend im legendären Ally Pally erfüllt. Ein Auftritt mit 16 Jahren in der „heiligen Stätte“ des Dartsports – dieses Erlebnis kann dem Frankfurter keiner mehr nehmen. „Ich gehe nicht mit leeren Händen nach Hause. Ich habe sehr viel an Erfahrung mitgenommen“, sagte der zweitjüngste Teilnehmer der Turnierhistorie nach seiner Erstrundenniederlage bei Sport1. Schmutzler hatte sich mehr als ordentlich verkauft.

Darts: Fabian Schmutzler unterliegt Ryan Meikle im Alexandra Palace

Vor rund 3000 Zuschauern im Londoner Alexandra Palace verlor der Gymnasiast sein Auftaktmatch gegen den Engländer Ryan Meikle zwar letztlich chancenlos mit 0:3 – deutete sein großes Potenzial aber an. Schmutzler ließ sich von der lautstarken Kulisse nur zu Beginn etwas beeindrucken und gewann dann immer mehr an Sicherheit.

„Es war anders, als ich es mir gedacht habe. Wir sollen ja nicht das Publikum abklatschen wie sonst“, sagte Schmutzler bei DAZN: „Aber ansonsten war es mega, die Leute am Rand, die deinen Namen rufen. Dann gehst du nach oben und siehst die Menschenmassen. Es war mega cool, und ich würde es gegen nichts eintauschen, was ich bisher erreicht habe.“

Über die Development Tour: Schmutzler mit nur 16 Jahren bei Darts-WM

Anfang November hatte er sich den Traum von der WM-Teilnahme überraschend über die Development Tour ermöglicht. Jetzt ist es Schmutzlers Ziel, sein Level weiter zu erhöhen, die Doppel noch etwas besser zu treffen. Mit dem Schnitt von 89 pro Aufnahme konnte er bei seiner Premiere zufrieden sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Spieler getreten und mit fremder Frau getanzt: NFL-Klub feuert Skandal-Trainer

Während Schmutzler in den Alltag – also in die Schule – zurückkehrt, stehen die ersten Auftritte für drei weitere deutsche Starter im 96er-Feld noch bevor. Das direkte Duell zwischen Florian Hempel (Köln) und Martin Schindler (Strausberg) findet am Sonntag statt. Die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens (Saarwellingen) ist erst am 23. Dezember gefordert. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 2,5 Millionen Pfund (2,95 Mio Euro). (kk/sid)