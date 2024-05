Nach wochenlangen Gerüchten: Tennis-Traumpaar bestätigt Beziehung

Seit Wochen gibt es immer wieder Spekulationen um eine mögliche Beziehung zwischen den Tennis-Profis Anna Kalinskaya und Jannik Sinner. Nun bestätigte der Italiener die Gerüchte im Rahmen einer Pressekonferenz bei den French Open. „Ihr wisst, ich spreche nicht gerne über mein Privatleben“, sagte Sinner, um dann doch zu erzählen: „Ja, ich bin mit Anna zusammen. Mehr will ich dazu nicht sagen.“

Bereits in der Vergangenheit wurden die beiden zusammen in Turin fotografiert und auch bei einem Abendessen in Paris gesehen. Kennengelernt haben sich die beiden offenbar in der Reha, als Sinner wegen einer Hüftverletzung behandelt wurde.

Kalinskaya bei Sinner-Sieg von Ordner vertrieben

Bei den diesjährigen French Open schauten sich die beiden gegenseitig ihre Erstrundenspiele an. Kalinskaya verfolgte Sinners Sieg gegen den Amerikaner Christopher Eubanks und wurde dabei von einem Ordner vertrieben, weil sie nicht auf den Presse-Plätzen sitzen sollte, sondern in der Sinner-Box. Ihr Freund hingegen schaute sich ihr Spiel gegen die Französin Clara Burel direkt aus der Box der Weltranglisten-25. an.

Somit steht nun fest, dass Sinners Beziehung zu seiner langjährigen Freundin Maria Braccini, die als Model und Influencerin arbeitet, Geschichte ist. 2021 machten die beiden die Beziehung offiziell.

Kalinskayas Beziehung mit Kyrgios endete böse

Kalinskaya hingegen war vorher schon mal mit einem Tennis-Spieler zusammen, nämlich mit dem Australier Nick Kyrgios. Die Beziehung endete in einem öffentlichen Chaos. „Du bist kein böser Junge, du bist einfach nur ein schlechter Mensch“, veröffentlichte sie in den sozialen Medien. Jedoch löschte sie die Aussage wieder und schrieb stattdessen: „Er ist ein großartiger Spieler und ein netter Mensch.“

Kalinskaya rückte zu Beginn des russischen Angriffskriegs in den Fokus, denn die in Moskau geborene Tennis-Spielerin mit ukrainischer Mutter verurteilte den Krieg: Unter anderem trug sie Schuhe mit der Aufschrift „No war“ („kein Krieg“). Zudem sagte Kalinskaya, es sei wirklich „sehr traurig“, die Menschen in Russland wollten keinen Krieg. „Wir wollen, dass dies bald endet.“

Am Donnerstag steht für sie bei den French Open die zweite Runde gegen Kanadierin Bianca Andreescu an. Sinner, der Zweite der Weltrangliste, gewann bereits gegen Richard Gasquet und steht schon in der dritten Runde.