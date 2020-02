J.Lo und Shakira zu sexy fürs TV?: Pastor will NFL auf 788 Billionen (!) Euro verklagen

Miami -

Die Fans im Stadion von Miami und an den TV-Geräten waren am vergangenen Wochenende aus dem Häuschen: Das war die beste Halbzeit-Show beim Super Bowl seit Jahren!



Die Latino-Sängerinnen Shakira (43) und Jennifer Lopez (50) boten in der Pause des Finals zwischen den Kansas City Chiefs und Francisco 49ers (31:20) einen sexy Auftritt, heizten den Zuschauern mit ihren Rhythmen und Tanzeinlagen mächtig ein. Es war ein Show-Spektakel, wie es wohl nur der Super Bowl bietet.

Nur einem gefiel's offenbar nicht: dem christlichen Aktivisten Dave Daubenmire aus Ohio. Er kündigte in einem siebenminütigen Video auf Facebook an, dass er die NFL und Pepsi (Sponsor der Halbzeit-Show) sowie TV-Sender verklagen wolle.

Dem Pastor waren die Pop-Stars zu freizügig und deren Auftritt gar „pornografisch". Dabenmire findet, dass die sexy Sängerinnen Millionen Minderjährige an den TV-Geräten animiert hätten, „sich in den Schritt zu fassen". Er sei entsetzt über die „sanfte pornografische" Darbietung.

In seiner Video-Botschaft kündigte Daubenmire an: „Ich denke, wir sollten uns in einen Gerichtssaal setzen und dies als Beweis dafür präsentieren, wie jemand mich davon abhält, ins Himmelreich zu gelangen."

Daubenmire sagte, er suche einen Anwalt und plane, die NFL auf umgerechnet 788 Billionen Euro zu verklagen. 788 Billionen! Das muss man sich mal vorstellen: eine Zahl mit zwölf Nullen: 788.000.000.000.000!

Daubenmire weiter: „Ich bin nicht hier, um jemandem vorzuschreiben, was er anziehen kann. Ich bin nicht hier, um irgendjemandem zu sagen, was er sich angucken kann. Aber sie haben nicht das Recht, mitten in einem Spiel Soft-Pornos zu senden." Er wolle dabei vor allem die Kinder schützen, die das Ganze unvorbereitet mit anschauen mussten. (uf)