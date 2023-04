Italienisches Volleyball-Talent (18) stirbt nach Sturz aus Hotelfenster

Die Volleyball-Welt trauert um Julia Ituma. Das italienische Nachwuchstalent starb in der Nacht zu Donnerstag mit nur 18 Jahren auf tragische Weise – Ituma war in ihrem Hotelzimmer in Istanbul aus dem Fenster gestürzt. Das bestätigten ihr Team AGIL Volley Novara und der nationale Verband. Was konkret passiert war, wird derzeit noch ermittelt.

Die italienische Volleyballerin war mit ihrem Verein Novara, das unter dem Sponsorennamen Igor Gorgonzola Novara antritt, in der Türkei zu Gast gewesen. Dort war Ituma am Mittwochabend mit dem italienischen Erstligisten im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen die türkische Spitzenmannschaft Eczacibasi Istanbul angetreten und hatte den Einzug ins Finale verpasst.

Julia Ituma stürzte wohl aus Hotelfenster in Istanbul

Was in der darauffolgenden Nacht jedoch passierte, rückte alle sportlichen Ereignisse in den Hintergrund. Italienische Medien berichteten davon, dass Ituma gegen vier Uhr morgens aus einem Hotelfenster gestürzt sein soll. Die 18-Jährige erlag wenig später ihren Verletzungen. „Mit tiefer Trauer und Entsetzen teilen wir mit, dass unsere Volleyballspielerin Julia Ituma verstorben ist“, schrieb ihr Klub Novara am Donnerstagvormittag: „Die Tragödie hatte sich in den frühen Morgenstunden ereignet. Die türkische Polizei untersucht derzeit den Vorfall.“ Man werde „über den Vorfall respektvoll schweigen, während wir auf das Ergebnis der Ermittlungen warten“, heißt es vom Verein.

Hunderte schockierte Fans teilten daraufhin ihre Trauer in den sozialen Netzwerken. Auch der Halbfinal-Gegner aus Istanbul sprach sein Beileid aus. „Unser Verein und unsere Spieler sind zutiefst traurig über die tragische Nachricht vom plötzlichen Tod von Igor-Gorgonzola-Spielerin Julia Ituma“, schrieb der Verein Eczacibasi bei Twitter. Giuseppe Manfredi, Präsident des italienischen Volleyball-Verbands, betonte, dass der Tod nicht nur die Volleyball-Welt, sondern den gesamten italienischen Sport erschüttere: „Wir trauern heute nicht nur um ein großes Talent, sondern vor allem um ein wunderbares 18-jähriges Mädchen.“ Der Verband ordnete eine Schweigeminute für alle Volleyballspiele in Italien am Wochenende an.

Das könnte Sie auch interessieren: „Schönste Fußballerin der Welt“ verliebt in Hamburg

Ituma zählte zu den größten Volleyball-Talenten Italiens. Im vergangene Jahr hatte sie mit der italienischen Auswahl die U19-Europameisterschaft gewonnen, viele Volleyball-Experten prognostizierten ihr eine große Karriere. Die genauen Umstände des tragischen Unglücks werden derzeit noch ermittelt, auch das italienische Außenministerium beteiligt sich an der Aufklärung.