„Schönste Fußballerin der Welt“ verliebt in Hamburg

Wenn Ana Maria Markovic etwas unternimmt, sind ihre 2,8 Millionen Instagram-Follower stets dabei. Die kroatische Nationalspielerin vom Grashoppers Club Zürich wird von ihren Fans als „schönste Fußballerin der Welt“ gefeiert. Sportlich hingegen musste die 23-Jährige gerade einen schweren Rückschlag verkraften.

Sie habe „viel geweint“, ließ Markovic ihre Fangemeinde wissen. Was war passiert? Im Derby am 3. März gegen den FC Zürich hatte sich die Stürmerin schwer am Knie verletzt. Die brutale Diagnose: Kreuzband und Meniskus gerissen, Außen- und Innenband sowie zwei weitere Muskeln in der Kniekehle gezerrt!

Ana Markovic verletzte sich schwer am Knie

Nach dem ersten Schock und dem Verlasssen des Krankenhauses hat Markovic aber neuen Kampfesmut entwickelt. Via Instagram lässt sie die Außenwelt regelmäßig über ihre harte Arbeit am Comeback, das erst in einigen Monaten realistisch sein dürfte, teilhaben. Sie schrieb: „Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich sehr konzentriert und positiv bin und dass ich wirklich glücklich bin, euch alle auf meine Reise mitzunehmen.“

Die Krücken nennt Markovic, die in Split geboren und in Zürich aufgewachsen ist, ihre aktuell „besten Freunde“. In deren Begleitung stattete „die schönste Fußballerin der Welt“ Anfang dieser Woche Hamburg einen Besuch ab. Auf Instagram zeigte sie sich ganz verliebt in die Hansestadt, postete Bilder von den Landungsbrücken und beim Vernaschen einer Portion frittierter Shrimps.

Ana Markovic besucht Hamburg und Mailand

Ihre Fans fragte sie zudem: „Was sollte mein nächstes Ziel sein?“ Ob sie nun einem Tipp folgte oder es ohnehin geplant hatte: Am Mittwoch besuchte Markovic dann Mailand und das Champions-League-Spiel zwischen Milan und Neapel (1:0).

Möglichst bald will die Kroatin ihre 2,8 Millionen Instagram-Fans aber wieder vor allem mit eigenen Fußball-Bildern begeistern. (la)