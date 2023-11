Irre Idee: Findet der Super Bowl bald außerhalb der USA statt?

Mit Blick auf internationales Wachstum hält NFL-Boss Roger Goodell für die Zukunft einen Super Bowl außerhalb der USA für denkbar. „Wir haben bereits diskutiert, den Super Bowl in anderen Ländern auszutragen. Derzeit gibt es nicht viel Unterstützung für diese Idee. Aber wir schließen es für die Zukunft nicht aus. Vor allem, wenn wir internationale Franchises haben“, sagte Goodell der Deutschen Presse-Agentur.

„Das ist wahrscheinlicher als die Austragung der Playoffs außerhalb der USA“, ergänzte der 64-Jährige. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) steigt in Frankfurt das insgesamt dritte Saisonspiel auf deutschem Boden. Die New England Patriots treffen auf die Indianapolis Colts.

Goodell will NFL-Spiele außerhalb der USA auf „neue Märkte ausweiten“

Die amerikanische Football-Liga macht NFL-Fans weltweit schon seit langem Hoffnung auf mehr internationale Spiele. „Wir werden es tun. Wir werden unsere Serie ganz klar auf neue Märkte ausweiten. Es ist eher die Frage, wohin wir zuerst gehen“, sagte Goodell. Der Erfolg der Spiele in London und in Deutschland habe die Aufmerksamkeit anderer Länder geweckt. „Es gibt andere Märkte, die diese Spiele ausrichten wollen, und wir sind dabei, dies aktiv auszuloten.“

Um die Liga international noch bekannter zu machen, setzt die NFL auch auf europäische Teams. „Das wird passieren. Wir wissen, dass die Fans europäische Franchises wollen, also versuchen wir herauszufinden, wie wir das umsetzen können“, sagte Goodell, ohne einen konkreten Zeitrahmen zu nennen.

„Frankfurt und München wären gute Standorte für eine europäische Franchise, denn sie haben gute Arbeit geleistet und uns beeindruckt. Aber ich denke, wir haben noch einen langen Weg vor uns.“ (dpa/js)