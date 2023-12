„Ich komme wieder“: Hamburg begeistert Tischtennis-Legende Boll – trotz Pleite

Einen neuen Bundesliga-Rekord gab es nicht, denn anders als 2015 bei der ersten Auflage des Events kamen nicht 5500, sondern 3500 Zuschauer. Und auch nicht in die Barclays Arena, sondern in die Sporthalle. Doch begeistert wurden sie gestern bei „Hamburg tischt auf – 2.0“ trotzdem – durch eine bunte Musik- und Laser-Show und deutschen Top-Tischtennis.

Borussia Düsseldorf gegen den 1. FC Saarbrücken, das nach Hamburg ausgelagerte Liga-Spitzenspiel Erster gegen Zweiter, amtierender Meister gegen Champions-League-Sieger. Ein echtes Highlight in der Hansestadt. Und gleich zu Beginn das Duell zwischen Rekord-Europameister Timo Boll (42) und Nationalspieler Patrick Franziska (31). „Timo, Timo“-Sprechchöre, Boll wurde lautstark gefeiert, verlor aber nach Sätzen 2:3.

In Hamburg: Borussia Düsseldorf verliert erstmals in Saison

„Wenn ich es jemandem gönne, gegen mich zu gewinnen, dann Patrick“, sagte Boll, dessen Düsseldorfer Kollege Dang Qiu (27/Europameister) krank fehlte. Und dessen Team erstmals in dieser Saison verlor, obwohl Boll in seinem zweiten Match 3:1 gegen Eduard Iounescu (19/Rumänien) siegte. Denn das entscheidende Doppel ging abschließend an Saarbrücken: Cedric Meissner (23) und Franziska ließen Anton Källberg (26/Schweden) und Borgar Haug (21/Norwegen) keine Chance – 3:0.

„Die Stimmung war überragend. Es hat unfassbar Spaß gemacht, hier zu spielen. Wir sind mega happy“, schwärmte Franziska – und Boll tat es ihm trotz der Niederlage gleich: „Wir sind etwas traurig, aber es hat viel Spaß gemacht. Hamburg ist immer eine Reise wert“, sagte das deutsche Tischtennis-Idol. Und lachend: „In sieben Jahren komme ich wieder.“