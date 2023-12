„Das Spiel des Jahres“: Tischtennis-Held Timo Boll heiß aufs Hamburg-Highlight

Während die meisten deutschen Sportprofis ein ruhiges Weihnachtsfest feiern dürfen, wird es für Timo Boll nur kurz besinnlich. Denn Deutschlands größter Tischtennis-Star hat ein extrem wichtiges Spiel vor Augen – in Hamburg!

Seine Frau Rodelia und Tochter Zoey seien „nicht so begeistert“, dass Boll durchtrainieren muss. Als Entschädigung nimmt er die ganze Familie mit in die Hansestadt. In der Sporthalle Hamburg steigt am 27. Dezember (19 Uhr) das große Tischtennis-Event „Hamburg tischt auf – 2.0“. Mit Meister Borussia Düsseldorf geht es dann im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken.

Der 42-jährige Boll war auch schon 2015 bei der Premiere in Hamburg dabei, als 5500 Fans für eine Zuschauer-Bestmarke sorgten. Der Rekord-Europameister und sechsfache Olympiateilnehmer (vier Medaillen) freut sich daher schon sehr auf die Neuauflage. Auf MOPO-Nachfrage sagt er: „Viele Hamburger sind Tischtennis-Fans und wir freuen uns auf das Match nächste Woche. Für uns Spieler ist es das Spiel des Jahres und ein echtes Highlight.“

3000 Tickets sind für das Tischtennis-Highlight verkauft

Mit dem amtierenden Europameister Dang Qiu (27) aus Nürtingen und Schweden-Star Anton Källberg (26) hat Boll weitere Hochkaräter an seiner Seite. Die wird er auch brauchen, denn der Champions-League-Sieger aus dem Saarland ist mit Nationalspieler Patrick Franziska (31) oder auch dem Super-Slowenen Darko Jorgic (25) ebenfalls herausragend besetzt.

Das Rahmenprogramm beginnt am 27. Dezember ab 17 Uhr. Rund 3000 Tickets sind bereits weg. Karten (ab 15 Euro) gibt es noch unter hamburgtischtauf.reservix.de oder auch an der Abendkasse.