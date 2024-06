HSV-Sprinter knackt Schallmauer: Ansah als erster Deutscher unter 10 Sekunden!

HSV-Sprinter Owen Ansah hat bei den Deutschen Meisterschaften Historisches geschafft! Der EM-Fünfte lief am Samstag in Braunschweig über 100 Meter zur Goldmedaille. In 9,99 Sekunden! Ansah knackte damit den acht Jahre alten Deutschen Rekord von Julian Reus (10,01 Sekunden) und lief als erster Deutscher unter 10 Sekunden. Ein Meilenstein.

„Ich fühle mich mega“, freute sich Ansah am ARD-Mikrofon und machte die starken Mitstreiter um den Zweitplatzierten Joshua Hartmann (10,06 Sekunden) verantwortlich für den Lauf seines Lebens. „Die Konkurrenz war da. Es gab einen Push durch Joshua Hartmann. Das Publikum war mega. Ich liebe blaue Bahnen. Es hat alle gepasst“, sprudelte es aus dem 23-Jährigen heraus.

„Ich hoffe, dass Julian Reus stolz ist, dass ich das geschafft habe“, fügte er über den entthronten Rekordhalter, der ihn einst an die nationale Elite herangeführt hatte hinzu. Nun geht der Blick auf die Olympischen Spiele in Paris, wo das HSV-Ass auf eine Endlauf-Teilnahme hofft. „Ich fühle mich gut. Wenn es dafür reicht, dann reicht’s und wenn nicht, dann eben 2028“, sagte Ansah, der seinen zweiten Meistertitel feierte. Trainingspartner Lucas Ansah-Peprah wurde in 10,27 Sekunden Fünfter.