HSV-Sprinter Owen Ansah (23) greift wieder an. Die Bronze-Medaille mit der Staffel und der starke fünfte Platz über 100 Meter bei der Leichtathletik-EM in Rom sollen nur der Anfang gewesen sein.Er fühlt sich, pünktlich für die Olympischen Spiele in Paris, besser als jemals zuvor. Der MOPO erzählt das Hamburger Sprint-Talent, wieso ihn seine Verletzung noch stärker gemacht hat und welche großen Ziele er jetzt im Blick hat.