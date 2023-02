HSV-Athletin holt Gold bei der Deutschen Meisterschaft – Drama im Sprint-Finale

Wer wird Deutscher Meister – H-H-H-HSV! Zumindest in der Leichtathletik. Bei der Hallen-DM in Dortmund hat Louise Wieland für das Highlight aus Hamburger Sicht gesorgt. Die Sprinterin triumphierte im Finale über die 200 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 23,51 Sekunden.

Ein echter Gold-Coup! Für die 23-jährige Studentin, die seit 2020 für den HSV startet, ist es der bislang größte Erfolg ihrer Karriere.

Manuel Mordi gewann zweite Medaille für den HSV

Die zweite Hamburger Medaille gewann Manuel Mordi (HSV). Über 60 Meter Hürden stürmte der 19-jährige Abiturient ebenfalls in persönlicher Bestzeit (7,70 Sekunden) zu Silber.

Dramatisch verlief das Finale über 60 Meter für HSV-Sprinter Owen Ansah. Wegen eines Fehlstarts wurde der 22-Jährige zunächst disqualifiziert. Er legte sofort Protest ein und durfte unter Vorbehalt starten. Ansah rannte in persönlicher Bestzeit von 6,57 Sekunden auf Rang zwei. Nachträglich wurde dann der Fehlstart vom Kampfbericht bestätigt. Ansahs Silber war futsch. Sein HSV-Kollege Lucas Ansah-Peprah (6,92) wurde Sechster.