Herzstillstand kurz vor NBA-Karriere: „Beten und hoffen“ für LeBron James‘ Sohn (18)

LeBron James und Sohn Bronny zusammen auf dem NBA-Parkett? Schon im nächsten Jahr soll der Traum – oder besser: das offene Geheimnis – des besten Punktesammlers in der Geschichte der Basketball-Profiliga zur Realität werden. Denn für den Draft 2024 gilt Bronny (18) als eines der zehn besten Talente – und Lakers-Superstar LeBron (38) hat längst betont, für jedes beliebige Team zu spielen, um an der Seite seines ältesten Sohnes auflaufen zu können.

Der Weg für Bronny, mit vollem Namen LeBron Raymone James Jr., scheint also geebnet. An der Sierra Canyon Highschool in Los Angeles hatte sich der Guard zu einem der besten US-Highschool-Basketballer entwickelt, auch ohne Vorschusslorbeeren auf die Zettel hochdekorierter Colleges gespielt. Anfang Mai dann der nächste Schritt: Bronny schloss sich der Universität von South Carolina an. Die USC Trojans sollen als Sprungbrett in die NBA dienen. Denn der Karriereplan von „King“ James‘ Sprössling ist klar – und doch plötzlich unklar.

Bronny erleidet einen Herzstillstand während des Trainings

Der tragische Grund? Ein Herzstillstand. Während einer Trainingseinheit mit seinem College-Team war Bronny am Montag zusammengebrochen. Der 18-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie ein Sprecher der Familie mitteilte. Sein Zustand ist offenbar stabil, Bronny befinde sich nicht mehr auf der Intensivstation, heißt es. Dennoch ist der Schock weiterhin riesig.

„Wir beten und hoffen, dass er sich vollständig und schnell erholt“, schrieb Magic Johnson bei Twitter. Die Legende der Los Angeles Lakers fasste in Worte, was viele NBA-Profis mit Betenden-Händen-Emojis in kurzen Tweets visualisierten. Ob Bostons Jayson Tatum, Clevelands Donovan Mitchell oder Atlantas Trae Young – die Liga zeigt sich betroffen. Betroffenheit herrscht auch fernab des Basketballs. So betonte Tennis-Ikone Billie Jean King, sie sende „unsere Unterstützung und Gebete an Bronny und die gesamte Familie James nach Bronnys Herzstillstand. Ihr seid alle in unseren Gedanken.“

Auch Football-Profi Damar Hamlin, Safety beim NFL-Klub Buffalo Bills, bot seine uneingeschränkte Hilfe an. Er sei für „euch da, genau wie ihr während meines gesamten Prozesses für mich da ward“. Am 2. Januar hatte Hamlin selbst im Spiel bei den Cincinnati Bengals einen Herzstillstand erlitten. Der 25-Jährige musste auf dem Feld reanimiert und im Krankenhaus zwischenzeitlich ins künstliche Koma versetzt werden. Dreieinhalb Monate nach seinem Zusammenbruch hatte Hamlin wieder Grünes Licht für jegliche Trainingsaktivitäten erhalten. „Mein Herz schlägt immer noch für das Spiel. Ich liebe das Spiel“, sagte er damals und arbeitet seither an seinem Comeback.

Dass ein Herzstillstand nicht zwangsläufig zum Karriereende führen muss, zeigt auch ein vorheriger Vorfall an Bronnys Universität. Bereits im Juli 2022 hatte ein Trojans-Spieler, Vincent Iwuchukwu, einen Herzstillstand erlitten. Doch der Center kehrte zurück, feierte im Januar sein Saisondebüt und lief bis zum Ende der Spielzeit in 14 College-Partien auf. Iwuchukwu und Hamlin sollen ein gutes Omen sein: für Bronny, LeBron und ihre gemeinsame NBA-Karriere. (sid/mg)