Heißester Rothenbaum aller Zeiten! So können Sie am Finaltag dabei sein

In den 90er Jahren mokierten sich frühere Tennisstars wie Boris Becker oder Andre Agassi gerne über die Launen des Hamburger Wetters. Der Turniertag vom Mittwoch geht in die Geschichte als heißester Tag der Tennisgeschichte ein. Viele Spielerinnen und Spieler hatten mit der Glutofenhitze zu kämpfen – nur einer blieb cool: Ex-Rothenbaum-Champion Andrey Rublev.

Kennen Sie noch den berühmten Levi’s-TV-Spot aus den 80ern? Wo sich das Model an einem brutal heißen Tag die Jeans aus dem Kühlschrank nimmt und hineinschlüpft? Ähnliche Szenarien konnte man gestern auf den Plätzen am Rothenbaum beobachten.

Spieler wie Doppel-Experte Tim Pütz oder Alejandro Davidovich-Fokina (Spanien, mit 6:2, 6:2 erfolgreich gegen Jozef Kovalik) legten ihre Tennisshirts in den Kühlschrank neben dem Schiedsrichterstuhl und tauschten bei Satzgewinn vollgeschwitztes gegen herrlich kühlendes Jersey. Andere probierten es mit Eisbeuteln oder Eishändtüchern, um cool zu bleiben. Alex Molcan (Slowakei), der überraschend gegen Vorjahressieger Pablo Carreno-Busta gewann (6:3, 1:6, 7:6) war beim Post-Match-Interview völlig am Ende: „Ich habe die ganze Zeit nur heiße Luft eingeatmet und bin jetzt unglaublich müde. Ich freue mich gleich auf das Eisbad.“ Kaum zu glauben: Unter dem Zuschauerdach staute sich die Hitze bis zu 44 Grad. Der Glutofen-Center-Court!

Rothenbaum-Tennis: Rublev trifft auf Cerundolo

Andrey Rublev (Russland) nahm die Hitze dagegen recht gelassen zur Kenntnis. Nach seinem 6:3, 6:4-Erfolg gegen Ricardas Berankis (Litauen) sagte er zur MOPO: „Letzte Woche habe ich in Schweden gespielt, da gab es Sonne, Regen und Hagel während meines Matches. Ich habe mich daran gewöhnt, das Wetter einfach zu akzeptieren.“ Heute spielt der Titelfavorit gegen Francisco Cerundulo (Argentinien). Über die kühleren Temperaturen dürfte sich niemand mehr beschweren.

