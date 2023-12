Hauptstadt der USA droht der Verlust von zwei ihrer größten Sport-Teams

Die Washington Capitals und die Washington Wizards stehen offenbar vor dem Abschied aus der US-Hauptstadt. Ted Leonsis, Besitzer beider Klubs, plant laut ESPN einen Umzug ins nahegelegene Alexandria/North Carolina. Noch am Mittwoch sollen die Ideen vorgestellt werden.

Nach Informationen der „Washington Post“ stimmte der US-Bundesstaat Virginia am Montag für die Genehmigung eines Arena-Projekts. Noch fehlt aber das Votum der Generalversammlung. Die Bauarbeiten könnten 2025 beginnen, die Capitals (Eishockey/NHL) und Wizards (Basketball/NBA) 2028 umziehen.

Beide Teams spielen seit 1997 in der Capital One Arena. Leonsis, Geschäftsführer des Unternehmens Monumental Sports & Entertainment, wünscht sich für eine Renovierung und Modernisierung der Halle 600 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern.

Bürgermeisterin Muriel Bowser bot am Dienstag 500 Millionen an. „Das ist unser bestes und letztes Angebot“, sagte die Politikerin. Es gehe darum, durch diesen Schritt „die Washington Wizards und die Washington Capitals dort zu halten, wo sie hingehören – in Washington D.C.“ (sid/mg)