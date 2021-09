Harte Sanktion: French-Open-Veranstalter drohen Top-Star mit Rauswurf aus dem Turnier

Naomi Osaka droht die Disqualifikation bei den French Open, sollte sie ihren Presse-Boykott fortsetzen. Dies teilten die Veranstalter am Sonntag nach dem Auftaktsieg der viermaligen Grand-Slam-Siegerin mit.

„Wir haben Naomi Osaka darauf hingewiesen, dass sie sich möglichen weiteren Konsequenzen aussetzt, sollte sie ihre Medienpflichten während des Turniers weiterhin ignorieren“, teilte der französische Tennisverband FFT am Sonntag mit und belegte Osaka zunächst mit einer Geldstrafe von 15.000 US-Dollar: „Wie zu erwarten, ziehen wiederholte Verstöße härtere Sanktionen nach sich, bis hin zum Ausschluss vom Turnier.“

Medienboykott: Veranstalter drohen Osaka mit Disqualifikation

Zuvor hatte die 23-Jährige in der ersten Runde der French Open die Rumänin Patricia Maria Tig mit 6:4, 7:6 (7:4) geschlagen – und ihr „Schweigegelübde“ dann nur für ein kurzes Interview auf dem Feld gebrochen. Der obligatorischen Pressekonferenz blieb Osaka wie zuvor angekündigt fern.

„Das Spiel auf Sand ist für mich noch ein Lernprozess. Hoffentlich werde ich mit jedem Spiel auf diesem Belag besser“, sagte die Japanerin, nachdem sie ihr Match nach 1:47 Stunden beendet hatte.

Die Titelträgerin der US Open und der Australian Open hatte vor ihrem Start in Paris mitgeteilt, dem Gespräch mit den Pressevertretern fernzubleiben, um auf die mentale Gesundheit von Profisportlern aufmerksam zu machen. Und das tat sie auch trotz aller Bemühungen der Veranstalter, sie umzustimmen.

Sportlich will Osaka bei den French Open den nächsten Schritt machen. Bei ihren bisherigen vier Auftritten in der französischen Hauptstadt schied sie stets vor dem Achtelfinale aus. In diesem Jahr soll es weiter gehen – ohne kritische Nachfragen der Presse. (sid/pia)