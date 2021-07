Als „Küken vom Küken“ hatte sich Hannah Küchler vor wenigen Wochen im MOPO-Interview bezeichnet. Die 19-jährige Hamburgerin wird am Wochenende zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen starten – und sich dabei einen großen Traum erfüllen.

„Seitdem ich wusste, dass es Olympia gibt, wollte ich da unbedingt hin“, sagte Küchler nach ihrer Qualifikation für Tokio. Und genau so trainierte sie auch. „Wir sind alle stolz und glücklich darüber, dass sie es geschafft hat, sich zu qualifizieren“, freut sich Trainer Veith Sieber im Gespräch mit der MOPO. „Sich als junge Athletin für die ersten Spiele zu qualifizieren, ist etwas Besonderes.“

Hannah Küchler: Schwimmerin will Überraschung bei Olympia

Küchler, in Potsdam geboren und seit vier Jahren in Hamburg lebend, geht am Samstag (ab 14.15 Uhr) mit der 4 x 100-Meter-Freistil-Staffel an den Start. „Vorrangig geht es darum, beim wichtigsten Wettkampf ihr Bestes zu geben. Dafür fährt man zu den Spielen“, erklärt Sieber, der 2020 als Hamburgs Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Mobbing! Komponist für Olympia-Zeremonie zurückgetreten

„Alle vier möchten sich natürlich für ein Finale qualifizieren“, sagt Sieber, der aber auch weiß, dass bei Küchler und ihren Staffelkolleginnen Annika Bruhn (Neckarsulm), Lisa Höpink (Essen) und Marie Pietruschka (Leipzig) alles passen muss, um unter die besten Acht zu kommen. Addiert man die Vorleistungen dieses Jahres, liegt das DSV-Quartett auf Platz elf.