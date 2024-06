Hammer vor Olympia! Größter Star des Ruder-Achters fliegt aus deutschem Team

Knapp sechs Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris wird im Deutschland-Achter auf einer der wichtigsten Positionen ein Wechsel vorgenommen. Hannes Ocik, der erst zu Saisonbeginn nach einer Pause als Schlagmann zurückgekehrt war, verliert seinen Platz im Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV).

Für Ocik, der mit dem deutschen Flaggschiff zweimal Olympia-Silber sowie drei WM-Goldmedaillen gewonnen hat, rückt nach dem enttäuschenden fünften Platz beim Weltcup in Luzern/Schweiz Frederik Breuer aus dem Vierer ohne Steuermann in das Großboot. Mattes Schönherr übernimmt beim letzten Weltcup vor den Sommerspielen in Posen/Polen die Schlagmann-Position.

„Das ist jetzt eine harte Entscheidung. Für Hannes persönlich tut es mir leid – vor allem aufgrund der in seiner Karriere erzielten Erfolge und Leistungen“, sagte Bundestrainerin Sabine Tschäge: „Mir ist wichtig zu betonen, dass Hannes ein Versuch war, mehr Stabilität in die Rennen zu bekommen. Dies ist uns nicht ganz geglückt.“ (sid/bv)