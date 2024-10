Hamburgs große Nachwuchs-Hoffnungen: Das sind die Sporttalente des Jahres 2024

Der Hamburger Sport stand in diesem Jahr vor allem im Zeichen der berauschenden Olympischen Sommerspiele in Paris, des Aufstiegs der Kiezkicker vom FC St. Pauli in die Bundesliga und des abermaligen Scheiterns und neuen Anlaufs des HSV. Abseits der großen Bühnen und des Rampenlichts haben zahlreiche Nachwuchssportlerinnen und -sportler aufgetrumpft, beachtliche Erfolge gefeiert und Hoffnungen auf mehr geweckt. Jetzt wurden die Besten von ihnen ausgezeichnet.

Jung, talentiert, ambitioniert. Noch sind ihre Namen nur Insidern bekannt, aber das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Ein erster Schritt: die große Gala „Hamburger SportTalent 2024“ an der Eliteschule des Sports (Alter Teichweg), bei der am Donnerstagabend die Preise für herausragende Leistungen verliehen wurden. Die Kür erfolgte per Jury-Votum.

Lena Anochili ist Hamburgs Nachwuchssportlerin 2024

Hamburger Nachwuchssportlerin des Jahres wurde Leichtathletin Lena Anochili vom HSV. Die 17-Jährige ist Deutschlands beste Weitspringerin U18 und wurde bei den U18-Europameisterschaften in der Slowakei über 100 Meter in 11,77 Sekunden Fünfte.

Der gebürtigen Hittfel­derin, die fünfmal die Woche trainiert, zählt national zu den hoffnungsvollsten Talenten ihres Jahrgangs. Ihr wird angesichts ihres Potenzials zugetraut, sich bei kontinuierlicher Weiterentwicklung in den nächsten Jahren in die deutsche Spitze im Sprint und Weitsprung vorzuarbeiten – bei den „Großen“. Bestenfalls wird man Anochili bei Olympischen Spielen sehen.

Hamburgs Nachwuchssportler des Jahres: Jonas Lieschke

Aufgetrumpft und richtig abgeräumt hat Schwimmer Jonas Lieschke, der zum Nachwuchssportler des Jahres gekürt wurde. Sein bislang größter Erfolg ist noch ganz frisch: Lieschke gewann bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Freiwasserschwimmen Anfang September vor Sardinien die Goldmedaille im 5-Kilometer-Rennen. Nur zwei Monate zuvor war der 15-Jährige bei der Junioren-EM in Wien über diese Distanz Fünfter geworden. Damit nicht genug: Bei der WM gewann er mit der deutschen Mixed-Staffel dann auch noch Silber.

Nachwuchs-Mannschaft des Jahres ist die männliche U14 des Harvestehuder THC. Die Hockey-Jungs wurden sowohl auf dem Feld als auch in der Halle Deutscher Meister und sind das Maß aller Dinge in ihrer Altersklasse. Passend: Die Laudatio hielt die deutsche Hockey-Legende und HTHC-Ikone Tobias Hauke, zweimaliger Olympiasieger. Wer weiß, vielleicht spielt in der U14 des HTHC der nächste deutsche Hockey-Star …

Einen Erfolg kann auch die Hamburger Sport-Eliteschule selbst verzeichnen. Sie wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als „Eliteschule des Jahres 2023“ ausgezeichnet.