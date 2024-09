Wenn es ideal läuft, steigen diese Saison alle drei in die Bundesliga auf: Vildan Kardesler mit den HSV-Frauen, auch die männlichen Rothosen. Und noch der frühere Lieblingsklub der Neu-Hamburgerin: Schalke 04. „Mein Papa war Fan, da­rum bin ich mitgezogen“, erinnert sich die 26-Jährige an die Kindheit. Nach dieser ging es für Kardesler schrittweise nach oben: erst beim Kicken mit Jungs, später in den USA. Und immer mit Köpfchen – weil sie Psychologie-Expertin ist.