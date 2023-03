Hamburger Ex-Tennisprofi im Baby-Glück: „Mein Herz ist voller Liebe“

Die ehemalige Tennisspielerin Carina Witthöft schwebt im Baby-Glück: Auf Instagram verkündete die 28-Jährige Hamburgerin glücklich ihre Schwangerschaft und schrieb dazu in einem Post: „My heart is full of Love, my belly too. Our little Lion is on the way“ (dt. „Mein Herz ist voller Liebe, mein Bauch auch. Unser kleiner Löwe ist auf dem Weg“).

Einem Hashtag in ihrem Post nach zu urteilen, befindet sich Witthöft in der 17. Schwangerschaftswoche. Der Vater ist offenbar Spencer Werner, wie aus einem Story-Beitrag hervorgeht, in dem sie gemeinsam mit ihm ein Ultraschallbild in die Kamera hält.

Witthöft spielte 2019 bei den Australien Open ihr letztes Profi-Match. Ein Comeback blieb ihr aufgrund von körperlichen Beschwerden bisher verwehrt. 2017 gewann sie ihren ersten und einzigen WTA-Titel.