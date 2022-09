Halbfinale der deutschen Basketballer auch im Free-TV? Entscheidung gefallen

RTL wird auch das Halbfinale der deutschen Basketballer bei der Heim-EM gegen Spanien im Free-TV übertragen. Das teilte der Kölner Sender am Mittwoch mit. Einen Tag zuvor hatte RTL bereits den spektakulären Viertelfinal-Erfolg des Teams um die Stars Dennis Schröder und Franz Wagner gegen Griechenland gezeigt und dabei eine Quote mit etwas mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielt.

Deutschland spielt am Freitag (20.30 Uhr) in Berlin gegen Weltmeister Spanien um den Einzug in das Finale. Kommentator ist wie schon am Dienstagabend Frank Buschmann, als Moderatorin ist erneut Laura Papendick dabei.

Kommentator Frank Buschmann übte Druck auf RTL aus

Möglich ist die Übertragung durch eine Sublizenzvereinbarung mit Rechteinhaber Magenta Sport. Die Telekom-Tochter zeigt die deutschen Spiele der Basketball-EM online und frei zugänglich.

Buschmann hatte die große TV-Bühne bei der Heim-EM in Berlin genutzt, um live Druck auf seinen Sender RTL zu machen.

„Sag mal, machen wir eigentlich von RTL, wenn die heute gewinnen, das Halbfinale am Freitag auch? Das kann ja gar nicht anders sein. Die Leute verlieben sich in Wagner, in Schröder, in Lo, in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft“, sagte Buschmann am Dienstagabend während des Spiels gegen Griechenland, das mit einem 107:96 endete. „Und so eine Liebe, die kannst du ja nicht trennen.“

Buschmann schloss seinen Vortrag mit den Worten: „Das ist ein Aufruf an die Programmdirektion von RTL!“ Er wurde erhört. (dpa/pw)