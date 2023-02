Größter Football-Star aller Zeiten: Tom Brady tritt (schon wieder) zurück!

Er hat es schon wieder getan! Wie bereits nach der vergangenen NFL-Saison hat Football-Superstar Tom Brady erneut seinen Rücktritt erklärt. Bleibt er dieses Mal standhaft?

In einem Video auf den Sozialen Medien verabschiedet sich der 45-Jährige mit teils brüchiger Stimme von seinen Fans und schreibt: „Guten Morgen Leute, ich komme gleich auf den Punkt: Ich trete zurück – endgültig. Ich bin so dankbar an diesem Tag! Ich danke jedem einzelnen für die Unterstützung. Danke, dass ich meinen absoluten Traum leben durfte. Ich würde nichts anders machen.“ Den Kampf mit den Tränen verlor Brady am Ende.

Truly grateful on this day. Thank you ❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Quarterback-Legende Brady hat sieben Mal den Super Bowl gewonnen, sechs Mal mit den New England Patriots, zuletzt Anfang 2021 mit Tampa Bay. In der letzten (gegen die Los Angeles Rams) und der aktuellen Saison (gegen die Dallas Cowboys) war für ihn und seine Buccaneers bereits früh in den Playoffs Schluss.

Brady gilt als der GOAT, der größte Football-Spieler aller Zeiten. In 23 NFL-Jahren hat er fast alle wichtigen Passrekorde geknackt, erfolgreicher als er in Sachen Titeln war ohnehin niemand.

Toll für die Football-Fans in Deutschland: In seiner letzten Saison (wenn nicht der erneute Rücktritt vom Rücktritt erfolgt) hat Brady in München beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden überhaupt mitgewirkt – und natürlich gewonnen.

Brady spielte in seiner letzten NFL-Saison in München

Der fünfmalige Super-Bowl- und dreimalige NFL-MVP (wertvollster Spieler) wird sich nun wohl vorerst ins Privatleben zurückziehen. Vom brasilianischen Topmodel Gisele Bündchen ließ er sich im Herbst scheiden.