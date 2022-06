Gilt schon für Turnier in Hamburg! Tennis führt Regeländerung ein

Die ATP wagt sich nach Wimbledon an ein Experiment. Bis zum Ende des Jahres erlaubt die Tennis-Tour der Herren das Coaching auf dem Platz in einer Testphase. Es gelten allerdings strenge Regeln, was die Trainer dürfen und was strikt verboten ist.

Tennis-Trainern wird es in der zweiten Saisonhälfte erlaubt, ihre Spieler während der Begegnungen zu coachen. Die ATP kündigte am Mittwoch eine entsprechende Testphase auf der Herren-Tour an.

Tennis: ATP erlaubt Coaching auf dem Platz – schon in Hamburg

Die Trainer müssen dafür auf extra ausgewiesenen Plätzen sitzen und dürfen ihren Schützlingen nur Tipps geben, wenn sie damit das laufende Spiel nicht stören. Genau heißt das: Coaching ist nur erlaubt, wenn sich Spieler und Trainer auf derselben Seite befinden. Auch ganze Sätze sind nicht gestattet – die Kommunikation darf nur aus kurzen Worten bestehen.

Das Coaching während eines laufenden Ballwechsels ist weiter verboten. Außerdem müssen sich die Trainer in einem speziell vorgesehenen Bereich befinden. Bei Verstößen behält sich die ATP Strafen vor.

Die Testphase beginnt am 11. Juli und damit unmittelbar nach dem Rasen-Klassiker in Wimbledon, der am Montag startet. Somit sind die Hamburg European Open, die am 16. Juli starten, eines der ersten Turniere, bei denen der Versuch läuft. Bei einem erfolgreichen Ausgang könnte die ATP das Coaching auf dem Platz schon 2023 ins Regelwerk aufnehmen. Auf der Damen-Tour WTA läuft ein entsprechender Versuch bereits. (dpa/fbo)