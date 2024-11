Gericht entscheidet: MMA-Superstar hat Frau „brutal vergewaltigt und misshandelt“

Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor hat nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Zivilprozess eine juristische Niederlage hinnehmen müssen. Ein Gericht in Dublin gab der Schadensersatzklage einer Frau gegen den Iren statt, McGregor muss der Betroffenen 248.603 Euro zahlen. Die Geschädigte behauptet, McGregor habe sie „brutal vergewaltigt und misshandelt“.

McGregor schüttelte bei der Urteilsverkündung der Geschworenen vor dem High Court den Kopf. Der 36-Jährige erklärte, er habe mit der Frau einvernehmlichen Sex gehabt. Die Tat soll sich 2018 in einem Hotel in der irischen Hauptstadt abgespielt haben. Die Frau gab an, dass sie schwere Prellungen erlitten und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten habe.

Conor McGregor soll gedroht haben, die Frau zu töten

Sie behauptete zudem, McGregor habe ihr gedroht, sie zu töten. McGregor soll sie mehrfach gewürgt haben. Der Anwalt der Frau warf McGregor vor, wütend wegen eines verlorenen Kampfs gewesen zu sein und dies an der Frau ausgelassen zu haben.

McGregor bestritt die Vorwürfe. „Das ist eine von vielen Lügen“, sagte er. In einem Statement auf der Plattform X kündigte er an, Berufung einzulegen. „Ich bin enttäuscht, dass die Geschworenen nicht alle Beweise gehört haben“, schrieb der irische Sportstar. Der Beweisstandard in einem Zivilprozess ist niedriger, da über einen Fall auf Grundlage der Abwägung der Wahrscheinlichkeiten entschieden wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Nichts für schwache Nerven: MMA-Superstar McGregor wird schwer verletzt

McGregor ist einer der größten Stars in der Geschichte der Ultimate Fighting Championship (UFC) im Bereich Mixed Martial Arts. Kopieren