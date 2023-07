Galopp-Derby in Hamburg: Schreibt Trainer-Legende Schiergen Geschichte?

Kaum ein Sportprofi könnte ohne sie erfolgreich sein: Trainer. Jede Sportart braucht sie und jede hat so ihre einzigartigen Legenden. Im deutschen Galoppsport ist Peter Schiergen wohl der gefragteste aller Pferde-Trainer. Der gebürtige Westfale könnte im 154. Deutschen Derby seine Titel-Dominanz weiter ausbauen.

Sechs Derby-Siege hat Peter Schiergen schon in seinem Portfolio stehen. Es ist ein Nachweis seiner kontinuierlich guten Arbeit. „Die Pferde sind alle gut vorbereitet, haben sich berechtigt qualifiziert und ich denke, die Spannung steigt“, erklärt er. Verständlich, dass die besten Jockeys Deutschlands auf seinen Pferden reiten wollen. Im letzten Jahr krönte sich Bauyrzhan Murzabayev auf Sammarco zum Champion. Der Trainer damals? Na klar, Peter Schiergen.

Schiergen mit vier Pferden im Deutschen Derby – Sibylle Vogt könnte erste Siegerin werden

Schiergen, der selber bis heute den deutschen Rekord für die meisten Jockey-Siege in einem Jahr hält, kann auf über 1000 Triumphe seiner Pferde zurückblicken. „Das Pferd muss gut genug sein und wir müssen das im Team gut vorbereiten“, bleibt er bescheiden. In diesem Jahr werden vier seiner Pferde im Derby antreten. Vor allem zwei davon gelten als Mitfavoriten auf den heiß umkämpften Titel. Und keiner seiner Trainer-Kollegen kann so viele Tiere aufbieten.

Auf Winning Spirit wird morgen Sibylle Vogt reiten. Sie könnte die erste Frau in der Geschichte des Derbys sein, die den ganz großen Wurf landet. Schiergen hält große Stücke auf die Schweizerin. „Sie ist eine sehr gute Reiterin“, lobt ihr Trainer sie. „Ich denke, dass sie sehr gut auf Winning Spirit passt – und hoffe, dass sie auf diesem Speed-Pferd einen guten Weg nach vorne findet.“

Bauyrzhan Murzabayev auf Napolitano – Deutsches Derby für Peter Schiergen „besonders“

Auch Titelverteidiger Bauyrzhan Murzabayev wird wieder mit dabei sein. Er tritt auf Napolitano an und kann sich auf eine kleine Wundertüte freuen. „Er hat im Training viel gezeigt, konnte es nur bisher im Rennen noch nicht so umsetzen. Er ist ein kleiner Spätentwickler“, erzählt Schiergen.

Einen Liebling unter seinen Derby-Erfolgen hat der Ex-Jockey übrigens nicht. „Jeder Derby-Sieg ist besonders.“ Vor allem die Atmosphäre in Hamburg-Horn ist für Peter Schiergen einzigartig: „Hamburg ist einfach eine Derby-Bahn und die Stimmung ist einfach fantastisch.“