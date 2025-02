Fußball-Stars grüßen Biathleten: Nagelsmann drückt wegen der Mama die Daumen

Besondere Motivation vor dem Start: Die deutschen Biathleten haben vor dem Auftaktrennen bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide zahlreiche Grußbotschaften aus der Welt des Sports erhalten. In dem vom Deutschen Skiverband (DSV) bei Instagram veröffentlichten Video treten unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie die Fußballstars Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sané auf. Auch der frühere Biathlet Benedikt Doll und die in Babypause befindliche Vizeweltmeisterin Janina Hettich-Walz kommen zu Wort.

„Halbjährlich grüßt der Nagelsmann. Die Daumen sind gedrückt liebes Biathlon-Team für eine erfolgreiche WM“, sagte der Fußball-Bundestrainer: „Meine Mutter ist Biathlon-Fanat, ich schaue es auch sehr viel. Und ich möchte, dass meine Mutter gut gelaunt ist. Ich wünsche euch alles, alles Gute, gebt Gas.“ Müller wünschte ebenfalls „viel Erfolg. Aber wer dafür ein Motivationsvideo braucht, der ist fehl am Platz. Gas geben, ich drücke die Daumen“, sagte er in seiner unnachahmlichen Art.

Doll grüßte vom Schulweg. „Hier regnet es, scheiß Wetter. Was habe ich mir nur gedacht, als ich aufgehört habe“, erzählte der langjährige „Capitano“ mit einem Augenzwinkern: „Ihr habt noch das Privileg und dürft Biathlon machen und das in der Lenzerheide bei geilstem Alpenpanorama und geilstem Schnee. Die Ski waren da auch richtig gut letztes Jahr.“ Die hochschwangere Hettich-Walz richtete nach ihrem WM-Silbercoup aus dem Vorjahr „ganz liebe Grüße von mir und dem Kleinen“ aus.

Außerdem kommen in dem knapp zweiminütigen Video der frühere Fußball-Funktionär Michael Reschke, Sportkommentator Frank Buschmann und Kombinations-Bundestrainer Eric Frenzel zu Wort. Extrembergsteiger Thomas Huber, der bereits im Trainingslager des DSV-Teams einen Vortrag gehalten hatte, gibt ebenfalls einen Ratschlag. „Seid fokussiert, gebt alles und seid geschmeidig. Alles andere ergibt sich von allein“, sagte der ältere der bekannten „Huberbuam“.