Für seinen neuen Klub: Star-Quarterback verzichtet auf 35 Millionen Dollar

Footballstar Aaron Rodgers verzichtet nach seinem Wechsel zu den New York Jets wohl auf eine Menge Geld. Laut US-Medienberichten wurde der Vertrag des Quarterbacks bei seinem neuen Klub überarbeitet, dadurch soll der viermalige MVP in den kommenden beiden Spielzeiten der Profiliga NFL 35 Millionen Dollar weniger verdienen.

Rodgers, der nach der abgelaufenen Saison von den Green Bay Packers zu den Jets gewechselt war, bekommt demnach bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 garantierte 75 Millionen – eigentlich standen ihm 110 Millionen zu. Durch die große Gehaltskürzung bekommt die Franchise mehr Flexibilität bei Spielerverpflichtungen.

Der 39-jährige Rodgers bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) die Restrukturierung des Vertrages. Es sei sein Ziel „mit 40 Jahren in der Startformation zu stehen“, sagte der Routinier, „das ist eine große Zahl.“ Rodgers hatte die Packers 2011 zu ihrem vierten Super-Bowl-Gewinn geführt, nach 18 Jahren ging er nach New York. (sid/mg)