NFL-Star wehrt sich gegen Film-Dreharbeiten: „Sie haben es uns aufgedrängt“

Die nächste Sport-Doku ist in Sicht: Die Produzenten von HBO und „NFL Films“ haben eine NFL-Dokumentation mit dem Namen „Hard Knocks“ angekündigt. Konkret soll es dabei um die New York Jets gehen, die in der nächsten Saison deshalb eng mit Kameras begleitet werden sollen. Superstar-Quarterback Aaron Rodgers freut das aber nicht – ganz im Gegenteil.

„Sie haben es uns aufgedrängt und wir müssen damit umgehen“, schimpfte Rodgers im Rahmen eines Golf-Events über die Entscheidung, die er jedoch nachvollziehen kann: „Es geht eine Anziehungskraft von uns aus. Viele Augen sind auf mich gerichtet, viele Augen sind auf unser Team gerichtet.“ Zuerst hatte Sport1 berichtet.

Rodgers unzufrieden: „Müssen damit umgehen“

Das einzig Gute für den 39-Jährigen an der Dokumentation: Schauspieler Liev Schreiber, der als Erzähler auftreten wird und eine „Stimme Gottes“ habe, schwärmt Rodgers: „Er ist eines der wenigen Dinge, die ich an ,Hard Knocks’ mag. Ich hoffe, ich werde ihn kennenlernen.“

Das erste Pflichtspiel für Rodgers und die Jets steht am 12. September an. Um 2:15 Uhr MESZ geht es dann gegen die Buffalo Bills.