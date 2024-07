Formel-1-Star bekommt zum Geburtstag total verrücktes Geschenk von seinem Team

Zuwachs für die eigene Garage: Formel-1-Fahrer Esteban Ocon hat von seinem Team Alpine ein außergewöhnliches Geschenk bekommen. Der französische Rennstall lieferte dem 27-Jährigen das Auto von seinem ersten und bisher einzigen Sieg in Ungarn 2021 vor die Haustür.

„Ein extrem besonderer Tag“, schrieb der Franzose unter einem Post auf Instagram. Der Bilder des Teams zeigen Ocon freudestrahlend gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Freundin beim Empfang der speziellen Lieferung.

Vor drei Jahren hatte Ocon sensationell auf dem Hungaroring triumphiert. In einem wilden Rennen hatte sein damaliger Teamkollege Fernando Alonso die Konkurrenz lange genug aufgehalten. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel war ursprünglich Zweiter geworden, wurde aber nachträglich disqualifiziert.

Zukunft von Ocon ungewiss

Am Sonntag (15 Uhr/Sky) jährt sich Ocons Premierensieg zum dritten Mal. Momentan befinden sich Alpine und er aber in schwierigen Zeiten. Nach 12 von 24 Saisonrennen hat er nur drei Punkte auf dem Konto und liegt auf dem viertletzten Platz in der Fahrerwertung, Teamkollege Pierre Gasly hat bereits doppelt so viele Punkte gesammelt.

Zudem werden sich die Wege von Ocon und Alpine am Ende des Jahres trennen. Wohin es den Grand-Prix-Sieger zieht, ist noch unklar. (sid/lw)