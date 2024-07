Basketball-Hammer bahnt sich an: Nimmt unser Weltmeister-Trainer diesen Job an?

Dass die Basketballer des FC Bayern nach der überraschenden Vertragsauflösung von Star-Trainer Pablo Laso einen neuen Coach suchen ist bekannt. Jetzt soll ein besondres prominenter Name als Nachfolger für den Spanier im Gespräch sein.

Die Münchner haben niemand geringeren als Bundestrainer Gordon Herbert ein Angebot gemacht. Dieser ist noch bis zum Ende der Olympischen Spiele DBB-Coach und sucht anschließend eine neue Herausforderung. Diese könnte er beim aktuellen Meister finden.

Liga-Klausel als Hindernis

Ein ausschlaggebendes Argument für Herbert könnten die Nationalspieler Andi Obst und Niels Giffey sein, mit denen er bereits beim sensationellen WM-Erfolg zusammenarbeitete. Auch Oscar da Silva wird ab nächster Saison für die Bayern auf dem Court stehen.

Einziges Problem: Die Liga-Klausel, die besagt, dass ein Bundestrainer erst drei Monate nach seinem letzten Länderspiel in der BBL coachen darf. In der Königsklasse, in der die Münchner nächste Saison vertreten sind, dürfte Herbert allerdings schon an der Seitenlinie stehen.

Viel Zeit darf sich der gebürtige Kanadier für seine Entscheidung aber nicht lassen. Bayern Boss Marko Pesic hatte bereits angekündigt, dass er die Trainerposition „so schnell wie möglich“ besetzt haben möchte.