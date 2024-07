Formel 1 endlich wieder im Free-TV: Wo sie das Rennen sehen können

Das Formel-1-Rennen in Ungarn können Motorsport-Fans im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Der Große Preis am Sonntag (15 Uhr) wird ebenso von RTL übertragen wie das Qualifying (16 Uhr) am Samstag.

Der Free-TV-Sender hat sich für diese Saison vom Pay-TV-Anbieter Sky Sub-Lizenzen für insgesamt sieben Rennen gesichert.

Auch Grand Prix von Belgien bei RTL

Alle 24 Rennen der Formel 1 gibt es nur beim Bezahl-Sender. Zuletzt hatte RTL 2022 vier Rennen der wichtigsten Motorsport-Serie gezeigt. 2020 hatte der Free-TV-Sender letztmals alle Rennen gezeigt.

Das nächste RTL-Rennen der laufenden Saison ist in einer Woche der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. (dpa/lw)