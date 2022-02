Nichts beschreibt den Super Bowl besser als ein Fest der Gigantomanie: Fast jeder dritte US-Amerikaner schaut das Finale der National Football League (NFL), weltweit kommen mehrere hundert Millionen hinzu. Auch in Deutschland schalten immer mehr ein, wenn das spektakuläre Saisonfinale ansteht – heute ist es wieder soweit! Die MOPO gibt einen kleinen Überblick über die wichtigsten Regeln und Fakten – für einen kleinen Spickzettel durch die Nacht.

Gespielt wird in diesem Jahr im brandneuen „SoFi“-Stadium in Inglewood, Kalifornien – nur wenige Kilometer von Los Angeles entfernt. Bei der Partie treffen die Cincinatti Bengals auf die Los Angeles Rams aufeinander. Für die Rams ist es daher ein Heimspiel – in der 56-jährigen Geschichte des Super Bowls ist es erst das zweite Mal, das ein Finalist im eigenen Stadium spielt. Das Debüt gaben im vergangenen Jahr die Gewinner Tampa Bay Buccaneers im James Stadium in Tampa (Florida). Die beiden Finalisten in diesem Jahr trafen bereits 15 Mal aufeinander. Die Bengals gewannen bisher acht Mal, die Rams sechs Mal.

Der Kader der beiden Mannschaften besteht aus 50 Spielern, davon dürfen aber immer nur elf gleichzeitig auf dem Platz stehen

Das Spielfeld hat eine Länge von 120 Yards (circa 109 Meter) und eine Breite von 53 Yards (circa 48 Meter)

Grundgedanke des Spiels: Raum gewinnen. Links und Rechts des Spielfelds gibt es jeweils eine Endzone. Nur dort können Punkte erzielt werden

Beide Mannschaften haben jeweils eine Defense und eine Offense. Das Team mit Ballbesitz hat seine Offense auf dem Platz, die andere die Defense. Ziel der Offense ist es, sich über das Feld bis zur gegnerischen Endzone vorzuarbeiten, um zu punkten. Die Defense muss versuchen, das zu verhindern und den Ball zu erobern

Wie läuft das Spiel ab?

Die Spielzeit beträgt vier mal 15 Minuten, allerdings wird nach Spielzügen und Fouls die Uhr angehalten, daher erstreckt sich das Sportereignis über mehrere Stunden

Steht es am Ende Unentschieden, geht es in die Overtime. Steht es nach den 15 Minuten immer noch Unentschieden, endet das Spiel regulär im Remis. Beim Super Bowl gibt es so lange weitere Overtimes, bis es einen Sieger gibt

Die Offense hat vier Versuche, oder „Downs“ genannt, um eine Distanz von zehn Yards zurückzulegen. Schafft sie das Ziel, erhält sie weitere vier Versuche für die nächsten zehn Yards (circa neun Meter). Gelingt es ihr nicht, erhält der Gegner den länglichen ovalen Ball

Um Raum zu gewinnen, kann die Offense den Ball entweder passen oder damit laufen

Die Defense versucht, den eigenen Raumverlust durch „Tackles“ aufzuhalten, kann aber auch selbst Raum gewinnen, indem sie die Offense zurückdrängt

Ist der Trainer eines Teams mit der Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden, kann er zweimal pro Game eine rote Flagge aufs Feld werfen – die Entscheidungen werden dann mit Video-Bildern überprüft

Wann gibt es Punkte?

es gibt immer Punkte, wenn es einem Team gelingt, den Football in die gegnerische Endzone zu befördern

Touchdown: Ein Touchdown gibt sechs Punkte und wird erzielt, wenn die Offense den Ball mit Laufen oder Passen in die Endzone transportiert

Ein Touchdown gibt sechs Punkte und wird erzielt, wenn die Offense den Ball mit Laufen oder Passen in die Endzone transportiert Extra Point: Nach dem Touchdown erhält das siegreiche Team einen weiteren Frei-Versuch. Dieser wird normalerweise als Schuss ausgeführt. Konkret heißt das: Ein Spieler schießt den Ball zwischen den beiden Torstangen am Ende der Endzone hindurch. Dafür gibt es einen Zusatzpunkt.

Nach dem Touchdown erhält das siegreiche Team einen weiteren Frei-Versuch. Dieser wird normalerweise als Schuss ausgeführt. Konkret heißt das: Ein Spieler schießt den Ball zwischen den beiden Torstangen am Ende der Endzone hindurch. Dafür gibt es einen Zusatzpunkt. Two-Point-Conversion: Das ausführende Team erhält beim Freiversuch nach dem Touchdown zwei Zusatzpunkte, wenn dieses es schafft, einen zweiten Touchdown mithilfe von Passen oder Laufen zu erzielen

Das ausführende Team erhält beim Freiversuch nach dem Touchdown zwei Zusatzpunkte, wenn dieses es schafft, einen zweiten Touchdown mithilfe von Passen oder Laufen zu erzielen Safety Point: Hier kann die Defense punkten, wenn es ihr gelingt, die Offense in deren eigene Endzone zurückzudrängen. Bringt sie dann einen in Ballbesitz befindlichen Angreifer zu Fall, wird das mit zwei Punkten belohnt

Hier kann die Defense punkten, wenn es ihr gelingt, die Offense in deren eigene Endzone zurückzudrängen. Bringt sie dann einen in Ballbesitz befindlichen Angreifer zu Fall, wird das mit zwei Punkten belohnt Field Goal: Hat die Offense nach drei von vier Versuchen die zehn Yards noch nicht zurückgelegt, kann sie mit einem Schuss den Ball durch die Stangen des Tores hinter der generischen Endzone bringen. Dafür gibt’s zwei Punkte.

Warum ist der Quarterback so wichtig?

Über den Spielmacher läuft praktisch jeder Angriffsversuch der Offense. Er muss den nächsten Spielzug, der vom Trainer angegeben oder vom Quarterback selbst festgelegt wurde, seinem Team vermitteln und umsetzen

Die Position ist die prestigeträchtigste: Sieg oder Niederlage der gesamten Mannschaft werden in der Öffentlichkeit gerade an seinem Spiel festgemacht

Quarterback bei den Cincinnati Bengals ist der 25-jährige Joseph Lee Burrow, der erst seine zweite Saison in der NFL spielt

Quarterback bei den Los Angeles Rams ist der 34-jährige Matthew Stafford, der zahlreiche NFL-Rekorde hält: Er war zum Beispiel der jüngste Quarterback, der fünf oder mehr Touchdowns in nur einem Spiel geworfen hat.

Wer ist der Favorit?

Wettanbieter und Experten sehen die Los Angeles Rams knapp im Vorteil. Die Mannschaft spielt nicht nur zu Hause und kann sich in der gewohnten Umgebung vorbereiten, sondern hat auf dem Papier auch den stärkeren und vor allem erfahreneren Kader. Die Bengals sind aber keinesfalls chancenlos und haben in zwei ihrer drei Playoff-Spiele gegen Mannschaften – die Tennessee Titans und die Kansas City Chiefs – gewonnen, die auch klar als Favorit galten.

Fun-Facts zum Super Bowl

Amerikaner geben rund um den Super Bowl geschätzt 1,3 Milliarden Dollar aus, das meiste für die Tickets: Der Ansturm darauf ist so groß, dass die NFL die günstigsten Eintrittskarten verlost. Mit viel Glück erhalten Bewerber die Möglichkeit, ein Ticket für 600 Dollar zu kaufen. Tickets ohne Lotterie kosten im Durchschnitt um die 10.000 Dollar. Bis zum Event steigen die Preise dann auf bis zu 75.000 Dollar. Das war aber nicht immer so: Der erste Superbowl 1967 war nicht einmal ausverkauft – mit Karten für gerade einmal sechs Dollar

Die Musik-Show in der Halbzeit ist legendär. In diesem Jahr treten die Superstars Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mar. J. Blige auf

nach Thanksgiving ist der Super-Bowl-Sonntag der Tag, an dem in den USA das meiste Essen konsumiert wird. Auf Platz 1: Chicken-Wings. Laut dem „National Chicken Council“ werden etwa 1,42 Milliarden Hähnchenschenkel verzehrt. Dazu werden 49,2 Millionen Flaschen Bier in den USA getrunken.

Ein Werbespot beim Super Bowl kostet in diesem Jahr circa 6,5 Millionen Dollar

Wie kann ich den Super Bowl anschauen?

Im Fernsehen läuft das Endspiel beim frei zu empfangenden Sender ProSieben. Zu sehen gibt es die Partie zudem online: im kostenlosen Stream auf „ran.de“, beim kostenpflichtigen Internetanbieter DAZN oder mit dem kostenpflichtigen Game Pass der NFL. Dort ist der Super Bowl mit dem US-amerikanischen Originalkommentar zu hören. DAZN bietet das als Option an. Los geht’s ab 0.30 Uhr deutscher Zeit. (aba)