Chaos beim Pferderennen: Tiere sterben – mehr als 100 Menschen festgenommen

Das traditionsreiche Pferderennen Grand National auf der Rennbahn von Aintree nahe Liverpool ist von massiven Protesten von Tierschützern sowie dem Tod zweier Pferde überschattet worden.

Einige Aktivisten klebten sich an Hindernissen auf der Rennbahn fest, sie waren über Zäune geklettert und hatten sich so Zugang zur Rennbahn verschafft. Nach Angaben der Merseyside Police in Liverpool wurden 118 Personen vorläufig festgenommen. Das Hauptrennen begann mit 15-minütiger Verspätung. Die beiden Pferde starben am Samstag nach Stürzen, die Veranstaltung geht über drei Tage.

Grand National in Aintree seit Jahrzehnten in der Kritik

„Wir respektieren das Recht auf friedliche Demonstration und auf freie Meinungsäußerung, aber kriminelles Verhalten und Störungen werden nicht geduldet und es wird entschieden dagegen vorgegangen“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei umstrittenem Pferderennen: Tierschützer verhaftet

Das Hindernisrennen steht trotz einer inzwischen erfolgten Entschärfung der Hindernisse sowie der Verringerung der Teilnehmerzahlen seit Jahrzehnten bei Tierschützern massiv in der Kritik, weil über die Jahre zahlreiche Jockeys mit ihren Pferden schwer stürzten und Tiere zu Tode kamen. Teilweise irritierende Fernsehbilder gingen um die Welt. (aw/dpa)