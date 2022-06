Zu viele Peitschenhiebe! Deutscher Star-Jockey für Derby in Hamburg gesperrt

Am 3. Juli findet in Hamburg das 153. Deutsche Galopp-Derby statt. Der beste deutsche Jockey aller Zeiten wird in Horn nicht dabei sein.

Der Traum vom neunten Derbysieg ist für Andrasch Starke schon knapp vier Wochen vor dem wichtigsten Rennen der deutschen Galopp-Saison geplatzt – selbstverschuldet. Der erfolgreichste deutsche Jockey der Geschichte wurde nach dem Union-Rennen in Köln am Pfingstmontag wegen übermäßigen Einsatzes der Peitsche für 14 Tage ab dem 20. Juni gesperrt.

Andrasch Starke für das Derby in Hamburg gesperrt

Der 48-Jährige hatte im packenden Endkampf die Peitsche sechsmal statt der erlaubten fünfmal eingesetzt. Am Ende musste er sich auf So Moonstruck dennoch Sammarco knapp geschlagen geben.

Bei Starke handelt es sich um eine absolute Legende, die ihr erstes Rennen bereits 1989 als Amateur-Rennreiter gewinnen konnte. Seitdem konnte der Mann aus Stade über 2000 weitere Siege feiern.

Das es sich bei ihm jedoch um eine nicht unumstrittene Person handelt, zeigt das Jahr 2002, in dem der Jockey für ein halbes Jahr gesperrt wurde – aufgrund von Kokiankonsums. Nach der Auszeit konnte Starke jedoch direkt wieder an seine Erfolge anknüpfen.

Bitter ist es für Vorjahressieger Starke auch, da es sich in Hamburg quasi um ein Heim-Derby für den Jockey handelt. Doch er hat die Regeln, die ist zum Schutz der Pferde gibt, missachtet.