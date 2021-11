Am 18. Dezember wird es in der Amalie Arena in Tampa im US-Bundesstaat Florida zu einem ganz besonderen Boxkampf kommen. Im Vorprogramm des Events wird der bekannte Basketballer Deron Williams antreten.

Die Teilnahme Williams‘, der von 2015 bis 2017 bei den Dallas Mavericks Mitspieler von Dirk Nowitzki war, wurde von der Most Valuable Promotions-Mitbegründerin Nakisa Bidarian gegenüber dem Sender ESPN bestätigt. Dreimal wurde der 37-Jährige NBA-All-Star und in den Jahren 2008 und 2012 Olympiasieger. Vor vier Jahren beendete er seine Karriere.

Frank Gore möglicher Gegner von Deron James

Seit mehreren Jahren trainiert er Mixed Martial Arts und Boxen, hält zudem Anteile an Fortis MMA in Detroit, einem der weltweit renommiertesten Fitnessstudios.

Sein Gegner im Ring steht noch nicht fest, Gerüchten zufolge könnte es sich aber um den ehemaligen Point Guard Frank Gore handeln.