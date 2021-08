Der Wirbel um die Gewaltvorwürfe gegen den Hamburger Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ebbt noch immer nicht ab. Zverevs Ex-Freundin Olga Sharypova hat ihre Vorwürfe häuslicher Gewalt nun noch einmal ausgeweitet und den 24-Jährigen in einem dritten Fall beschuldigt.

Zuvor hatte Sharypova Zverev bereits vorgeworfen, in New York und Genf Gewalt gegen sie angewandt zu haben. Nun erklärte die Russin gegenüber dem US-amerikanischen Online-Magazin „Slate“, es habe einen ähnlichen Fall auch am Rande eines Tennisturniers in Shanghai gegeben.

Alexander Zverev: Olga Sharypova erhebt neue Gewalt-Vorwürfe

„Ich lebe damit“, soll Sharypova dem Bericht zufolge Zverev damals gesagt haben. „Ich verstehe, es ist hart für Dich, aber kannst Du Dir vorstellen, dass es für mich noch viel härter ist?“ Sie sei am Boden gewesen und habe Menschen geschrieben, sie wolle nicht mehr leben, erzählte sie, habe „jeden Tag geweint“.

Bereits im November hatte Sharypova ihrem Ex-Freund vorgeworfen, sie gewaltsam angegangen zu sein. Zverev erklärte damals, die Vorwürfe „entsprechen schlicht nicht der Wahrheit“. Die neuen schwerwiegenden Vorwürfe seiner Ex-Freundin Olga Scharypowa hat Olympiasieger Alexander Zverev zurückgewiesen.

„Die erhobenen Anschuldigungen sind verleumderisch und unwahr. Ich bestreite kategorisch, Olga missbraucht zu haben“, teilte der 24 Jahre alte Hamburger via Twitter mit.

Seine Anwälte hätten bereits eine einstweilige Verfügung „gegen die Quelle und den Autor“ erwirkt, das zuständige Gericht sei seiner Argumentation gefolgt, erklärte Zverev weiter. Über dieses Statement in den Sozialen Medien hinaus wolle er sich zu der Angelegenheit nicht weiter äußern, schloss der Weltranglistenvierte.

Der Hamburger wird bei den US Open (30. August bis 12. September) zum Auftakt auf den US-Amerikaner Sam Querrey treffen. Das ergab die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres am Donnerstag in New York. Die Kielerin Angelique Kerber bekommt es in Runde eins mit Dayana Yastremska aus der Ukraine zu tun. (rmy/sid)