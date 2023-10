Erstes Spiel nach WM-Triumph: NBA-Star Schröder glänzt für Toronto

Auftakt-Gala von Dennis Schröder, starker Auftritt von Franz Wagner: Die deutschen WM-Helden sind erfolgreich in die neue NBA-Saison gestartet. Schröder führte die Toronto Raptors beim Debüt für seinen neuen Klub als Topscorer mit 22 Punkten zu einem 97:94 gegen die Minnesota Timberwolves, Wagner gelangen beim 116:86 der Orlando Magic gegen die Houston Rockets 19 Zähler.

Auch Moritz Wagner steuerte in 15 Minuten von der Bank zwei Punkte und vier Rebounds für die Magic bei. Daniel Theis, vierter deutscher Weltmeister in der NBA, kam beim 143:120-Erfolg seiner Indiana Pacers gegen die Washington Wizards hingegen nicht zum Einsatz.

NBA: Dennis Schröder feiert ersten Erfolg mit den Toronto Raptors

Nationalmannschafts-Kapitän Schröder drückte dem Spiel der Raptors auf Anhieb seinen Stempel auf. In den 33 Minuten auf dem Feld kam der Braunschweiger neben seinen wertvollen Punkten auf sieben Assists – auch dies der Bestwert seines Teams. Zudem holte Schröder drei Rebounds.

„Es ist immer toll, Auftaktspiele zu gewinnen“, sagte Schröder und lobte einen „großartigen Job“ seiner Mannnschaft vor allem in der Defense: „Es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir wollen jeden Tag besser werden und versuchen, so viele Siege zu holen wie möglich.“ Franz Wagner nannte den höchsten Auftaktsieg in der Franchise-Geschichte Orlandos „eindrucksvoll. Es war ein guter Mannschaftserfolg.“ Es sei nur das erste Spiel, „aber ich hoffe, dass wir eine großartige Saison erleben werden“.

Für Aufsehen sorgte auch Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks. Sein Team siegte mit 126:119 bei den San Antonio Spurs und vermasselte dem gefeierten Basketball-Supertalent Victor Wembanyama dessen mit Spannung erwartetes NBA-Debüt. Die 15 Punkte und fünf Rebounds des Franzosen konnten die Niederlage der Spurs nicht verhindern.

Maximilian Kleber verpasste Basketball-WM

Kleber, der bei der WM nicht dabei war, kam für die Mavs in 23 Einsatzminuten auf sechs Punkte und sieben Rebounds. Zum Mann des Abends avancierte einmal mehr Luka Doncic mit seinem Triple-Double. Neben seinen 33 Punkten kam der Slowene auf 13 Rebounds und 10 Assists.

Eine Auftaktniederlage kassierte unterdessen Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Beim 104:108 gegen die Boston Celtics kam der Sohn des früheren Bundesligaspielers Florian Hartenstein im Madison Square Garden in seinen 26 Minuten auf sieben Punkte und acht Rebounds. (aw/sid)