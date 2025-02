Erdbeben-Wechsel in der NBA – Nowitzki und LeBron James zeigen sich fassungslos

Dirk Nowitzki fehlten die Worte. Und doch machte Deutschlands Basketball-Held mit einem überrumpelt und sorgenvoll dreinblickenden Emoji bei X überdeutlich, wie wenig er von diesem Mega-Trade seiner Dallas Mavericks hält: Luka Doncic muss laut übereinstimmenden Medienberichten gehen, im Tausch kommt Anthony Davis von den Los Angeles Lakers. Ein radikaler Ausrichtungswechsel für beide Franchises – und eine News, die selbst in der lauten NBA irgendwo zwischen Blockbuster und Erdbeben einzuordnen ist.

Für die „Dallas Morning News“ ist dies der „schockierendste Trade der Mavericks-Geschichte, vielleicht sogar der NBA-Historie“, laut der „Los Angeles Times“ steht die Kabine der Lakers um Superstar LeBron James „völlig unter Schock“.

Luka Doncic war der beste Scorer der vergangenen Saison

Gesprochen hat zunächst keiner der Protagonisten. Der Slowene Doncic, 25, in der abgelaufenen Saison der beste Scorer der NBA und Anführer der Mavs beim Sturm bis in die Finalserie (1:4 gegen die Boston Celtics) ist derzeit ebenso verletzt wie der sechs Jahre ältere Davis, der bei den Lakers als verlässlicher Scorer, Rebounder und Blocker gemeinsam mit James das Team seit Jahren anführt.

Warum aber lassen die Mavericks den Erben von Nowitzki als Franchise-Spieler überhaupt gehen? Die Erklärungsansätze in den US-Fachmedien sind mannigfaltig. Etwa die wackelige Gesundheit des 25-Jährigen – Doncic ist seit Weihnachten verletzt. Oder der Lebenswandel des Slowenen, der nicht gerade als Asket gilt, der dem Sport wie einst Nowitzki alles unterordnet. Oder aber die Tatsache, dass Doncic nach dieser Saison Anspruch auf eine Vertragsverlängerung im Wert von 345 Millionen Dollar für fünf Jahre hätte.

Auch Deutscher Maxi Kleber ist Teil des Trades

Nico Harrison, der General Manager der Mavericks, nannte gegenüber ESPN einen anderen Grund, als er den Deal bestätigte: „Ich glaube, dass die Defensive Meisterschaften gewinnt. Und ich glaube, dass wir bessere Chancen haben, wenn wir einen All-Defensive-Center und einen All-NBA-Spieler mit defensiver Einstellung bekommen.“ Anders ausgedrückt: Mit einem fitten Doncic ist zwar Offensivspektakel garantiert, aber Harrison glaubt nicht an Siege in den wirklich wichtigen Spielen.

Der als Center und Power Forward einsetzbare Davis dagegen hat mit den Lakers schon die Meisterschaft gefeiert, 2020 in der Corona-Bubble von Orlando, im ersten gemeinsamen Jahr mit James. Dieser ist mittlerweile 40 Jahre alt und damit nur noch auf begrenzte Zeit das Gesicht der Lakers. Guard Doncic, über die Maßen talentiert als Werfer, Rebounder und Passgeber, dürfte mittelfristig diese Rolle übernehmen.

Mit ihm an die Westküste wechseln aus Texas auch der Würzburger Maximilian Kleber und Markieff Morris. Dallas bekommt dafür neben Davis auch Max Christie und einen Erstrunden-Draftpick im Jahr 2029. Mit Utah Jazz ist auch eine dritte Franchise an dem Trade beteiligt.

Doncic und LeBron James nicht über Trade informiert

Viel Geschacher, das ist in der NBA üblich in den Tagen vor dem Ende der Wechselperiode. Dieser Trade überraschte aber sowohl Transfer-Insider als auch zahlreiche NBA-Profis.

Angeblich waren weder Doncic noch Davis informiert, ebenso wenig der NBA-Allzeit-Topscorer James. Die Gespräche zwischen den Mavs und den Lakers verliefen top secret – bis die Nachricht durchsickerte und die Basketball-Welt lahmlegte.

Bereits in gut drei Wochen, am 25. Februar, kommt es in Los Angeles zum nächsten Duell der beiden Klubs. Es wird ganz sicher kein normales NBA-Hauptrundenspiel. (sid/tm)