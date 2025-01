Sechs Masseurinnen sexuell missbraucht? NFL-Star ätzt gegen Vorwürfe – Sperre droht

Football-Profi Justin Tucker von den Baltimore Ravens ist von insgesamt sechs Frauen eines sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt worden. Wie aus einem örtlichen Medienbericht des „Baltimore Banner“ hervorgeht, arbeiteten die Frauen als Massagetherapeutinnen für Tucker, die Vorfälle sollen sich im Zeitraum zwischen 2012 und 2016 ereignet haben.

Die Anwälte des heute 35-Jährigen wiesen die Anschuldigungen zurück, Tucker selbst äußerte sich in den sozialen Medien ausführlich und bezeichnete die Vorwürfe als „eindeutig falsch“.

Weiter schrieb er: „Während meiner gesamten Karriere als Profisportler habe ich immer versucht, mich mit der größtmöglichen Professionalität zu verhalten.“ Er sei noch nie eines Fehlverhaltens beschuldigt worden, und „ich bin nie beschuldigt worden, mich vor einer Massagetherapeutin oder während einer Massagetherapie-Sitzung oder während anderer Körperarbeit unangemessen verhalten zu haben“.

Tucker droht Ausschluss aus der NFL

Schwere Vorwürfe erhob er zudem gegen die Zeitung. Der Artikel „nimmt harmlose oder zweideutige Interaktionen und verdreht sie so sehr, dass sie nicht mehr zu erkennen sind. … Das ist verzweifeltes Boulevard-Futter“, schrieb er.

Die NFL und die Ravens teilten mit, die Anschuldigungen zur Kenntnis genommen zu haben. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, könnte Tucker – unabhängig von einer möglichen Verurteilung – von der Liga gesperrt werden.

Missbrauchsvorwürfe mit Parallelen zu Deshaun Watson

Der Fall weckt Erinnerungen an Quarterback Deshaun Watson, der nach seinem Wechsel von den Houston Texans zu den Cleveland Browns in der Saison 2022 für elf Partien gesperrt wurde, nachdem mehr als 20 Massagetherapeutinnen schwere Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen ihn erhoben hatten. Strafrechtlich belangt wurde Watson nicht.

Tucker spielt seit 2012 in der National Football League (NFL) und wurde in dieser Zeit zum besten Kicker seiner Generation. Siebenmal wurde er in den Pro Bowl, also in das All-Star-Team, gewählt. Fünfmal erhielt er die Ehrung als bester Spieler der Saison auf seiner Position. (sid/tm)