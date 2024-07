Er schrieb NFL-Geschichte: Super-Bowl-Champion stirbt mit 40 Jahren

Der ehemalige NFL-Star Jacoby Jones ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Das bestätigte die Familie des ehemaligen Wide Receivers. Die genaue Todesursache ist noch unbekannt. Seine Familie teilte allerdings mit, dass er in seinem Haus in New Orleans friedlich verstorben sei.

Jacobs spielte von 2007 bis 2015 in der NFL unter anderem für die Baltimore Ravens, mit denen er 2013 den Super Bowl gewinnen konnte. Der Receiver wird vor allem für seinen legendären 108-Yard-Kickoff-Return in Erinnerung bleiben – bis heute der längste Touchdown der Super-Bowl-Geschichte.

In seiner gesamten Karriere erzielte der US-Amerikaner 28 Touchdowns.