Drei Monate nachdem sich sein Traum erfüllt hatte: Football-Star stirbt bei Crash

Der US-amerikanische Football-Spieler Khyree Jackson ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 24-Jährige, der Ende April im NFL-Draft von den Minnesota Vikings ausgewählt wurde, starb in seinem Heimat-Bundesstaat Maryland, wie das Team bekanntgab.

„Wir sind erschüttert über die Nachricht von Khyree Jacksons Tod nach einem nächtlichen Autounfall“, hieß es in einem Statement auf der Internetseite der Vikings. Jackson hätte in der kommenden Spielzeit in der besten Football-Liga der Welt als Profi debütieren sollen.

Cheftrainer der Minnesota Vikings trauert um Jackson

Cheftrainer Kevin O’Connell gedachte des Cornerbacks. „In der kurzen Zeit, die wir zusammen verbrachten, war es offensichtlich, dass Khyree sich zu einem hervorragenden Football-Profi entwickeln würde, aber was noch beeindruckender war, war sein Wunsch, der beste Mensch zu werden, der er für seine Familie und sein Umfeld sein kann. Ich bin sprachlos“, sagte der Coach. „Mein Mitgefühl gilt Khyrees Familie, Freunden, Mannschaftskameraden und Trainern.“

Jackson hatte in seiner Jugend vorübergehend aufgehört, Football zu spielen und begonnen, in einem Lebensmittelladen zu leben. Dann fand er über das College doch noch den Weg in die NFL. (dpa/bv)