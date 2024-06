Er machte Henry Maske zum Box-Champion: Trainer-Legende Manfred Wolke ist tot

Er war selbst Olympiasieger im Boxen. Vor allem als Trainer aber wurde er zur Legende. Nun ist Manfred Wolke im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die Tageszeitung „Die Welt“ und der Radiosender „Oderwelle“ berichten, dass der frühere Coach von Henry Maske und Axel Schulz nach langer, schwerer Krankheit bereits am vergangenen Mittwoch in einem Pflegeheim in Frankfurt/Oder gestorben sei.

Manfred Wolke gewann Olympia-Gold für die DDR

Wolke war 1968 in Mexiko City Olympiasieger im Weltergewicht geworden. 1967 und 1971 holte er für die DDR zudem zweimal EM-Silber. 1972 war Wolke Fahnenträger bei den Olympischen Spielen in München.

Später war Henry Maske sein bekanntester, aber nicht der erste erfolgreiche Schützling. Vor dem späteren „Gentleman“-Boxer führte er 1980 bereits Rudi Fink zur olympischen Goldmedaille. Maske wiederholte dieses Kunststück 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul.

Die ganz große Popularität erlangte Wolke mit Maske und Schwergewichts-Champion Axel Schulz dann nach der Wiedervereinigung und dem Wechsel zum Profi-Boxen. In den 1990er Jahren wurde Boxen mit Trainer Wolke enorm populär. Kämpfe seiner Schützlinge erreichten nicht selten Einschaltquoten von mehr als zehn Millionen Menschen.