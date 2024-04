„Wirklich übler“ Gestank bei Snooker-WM empört Fans und Spieler

Nach seinem Aus bei der Snooker-WM hat sich der Iraner Hossein Vafaei über Gestank im legendären Crucible Theatre in Sheffield beklagt. Es rieche dort „wirklich übel”, und „die Trainingseinrichtungen ähneln einer Garage”, sagte Vafaei nach seiner Erstrundenniederlage gegen den früheren Weltmeister Judd Trump aus England.

„Alles ist so schlecht. Wenn Sie mich fragen, ob ich hierher zurückkommen möchte, würde ich sagen: ‘Auf keinen Fall’“, so Vafaei nach der 5:10-Niederlage am Sonntag. Das Crucible in der nordenglischen Stadt Sheffield ist seit 1977 Austragungsort der WM. Die Spekulationen über die Zukunft des Turniers hatten zugenommen, als der Weltranglistenerste Ronnie O’Sullivan Saudi-Arabien oder China als neuen Austragungsort vorgeschlagen hatte. Der Vertrag mit dem Crucible endet 2027.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Judoka vor Olympia-Qualifikation: Renée Lucht will den ganz großen Wurf

Die World Snooker Tour reagierte. „Das Crucible ist ein historischer Veranstaltungsort, und die Größe der Backstage-Bereiche setzt Grenzen”, hieß es in einem Statement: „Wir arbeiten mit dem Crucible zusammen, um es für die Spieler so einladend wie möglich zu gestalten.” (sid/pu)