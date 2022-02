Beim Turnier im mexikanischen Acapulco rastete Hamburgs Tennis-Star Alexander Zverev (24) komplett aus, schlug nach einer Niederlage wild auf den Stuhl des Schiedsrichters ein. Seiner Freundin Sophia Thomalla war das so peinlich, dass sie sich auf der Tribüne die Hände vor das Gesicht hielt. Kurz davor hat die 32-Jährige bereits über Herausforderungen und neue Details ihrer Beziehung gesprochen.

Seit vergangenem Herbst sind Sophia Thomalla und Alexander Zverev ein Paar. Seitdem hat die Moderatorin den Tennis-Star schon zu mehreren Turnieren begleitet und feuerte ihren Liebsten vor Ort an. So auch jetzt bei den Mexican Open in Acapulco.

Im Podcast „Alle Wege führen nach Ruhm“ mit Paul Ripke führt das Gespräch auch unweigerlich zu Zverev. Es sei nicht immer einfach, gemeinsam Zeit zu verbringen, verrät Thomalla. „Als Einzelsportler bist du die ganze Zeit unterwegs“, sagt die Moderatorin der Sendungen „Are You the One?“ und „Date or Drop“. Sie arbeitet nebenbei noch als Model und Schauspielerin. „Den Terminplan so zu koordinieren, dass wir uns regelmäßig sehen, ist eine Herausforderung, aber machbar.“

Sie selbst könne sich aufgrund ihrer relativ flexiblen Jobs auch mal Zverevs Terminplan anpassen. Dieser kann während eines Turniers aber auch nicht 100 Prozent der Zeit mit Thomalla verbringen. Für die 32-Jährige ist das kein Problem. „Wir sind hier in einem wunderschönen Hotel, wassernah, die Palmen wedeln“, schwärmt sie im Podcast.

Zverev hatte bereits klar gemacht, wie wichtig ihm Sophia Thomalla als Stütze bei den Spielen ist. Während der Siegerehrung des Turniers in Wien, bezeichnete er die Moderatorin als „wichtigste Person“ und fügte hinzu: „Danke, dass du an meiner Seite bist seit neuerdings“.

Der Vorfall am Dienstag muss für Thomalla allerdings auch extrem unangenehm gewesen sein. Als Zverev mit seinem Doppelpartner Marcelo Melo (38) im Achtelfinale mit 2:6, 6:4, 6:10 verlor, drehte der 24-Jährige plötzlich durch.

Ausraster von Alexander #Zverev: Beim ATP-Turnier in Acapulco schlägt der Tennisspieler mit seinem Schläger mehrmals auf den Stuhl des Umpire ein. Zusammen mit Marcelo Melo hatte er zuvor gegen das Doppel Glasspool/Heliovaara verloren. @sportschaupic.twitter.com/OTMuHD00AW — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 23, 2022

Nachdem der Schiedsrichter bei einer knappen Situation an der Linie zu Ungusten Zverevs entschied, bepöbelte der Tennis-Star den Unparteiischen als „verdammten Idioten“ und ging mit seinem Schläger auf ihn los. Die ATP disqualifizierte Zverev anschließend wegen „unsportlichen Verhaltnes“ vom laufenden Einzelwettbewerb. (aba)