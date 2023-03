Ehemaliger NBA-Superstar nach Schießerei festgenommen

Der sechsmalige NBA-Allstar Shawn Kemp ist US-Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit einer Schießerei festgenommen worden. Wie ESPN berichtet, sei der 53-Jährige nach einem Vorfall am Mittwoch (Ortszeit) in ein Gefängnis in Pierce County im Bundesstaat Washington gebracht worden.

Zuvor war es laut Angaben der Polizei von Tacoma offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Fahrzeuge in der Nähe eines Einkaufszentrums gekommen, in deren Verlauf Schüsse fielen. Verletzte wurden nicht gemeldet, eines der Autos soll vom Tatort geflüchtet sein.

Shawn Kemp spielte um die Jahrtausendwende in der NBA

Kemp spielte 14 Saisons in der NBA. Acht davon für die Seattle Supersonics, bei denen er auch mit dem früheren deutschen Nationalspieler Detlef Schrempf auflief.

Nach seiner Karriere geriet Kemp immer wieder wegen Drogen in die Schlagzeilen. Schon 2005 war er wegen des Besitzes von Cannabis und Kokain verhaftet worden. (sid/tie)