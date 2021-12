LeBron James soll sich laut Magazin „TMZ“ mit dem Coronavirus infiziert haben. Nachdem ein zweiter Test zunächst negativ ausgefallen war, bestätigte ein dritter laut Bericht die Infektion. Der 36-Jährige verpasste deswegen das Auswärtsspiel der Los Angeles Lakers bei den Sacramento Kings am Dienstagabend, das die Lakers auch ohne ihn mit 117:92 gewannen.

Per Privatjet ging es für James nach Hause. Anzeichen von Symptomen weise der doppelt geimpfte Superstar aber nicht auf. Bereits vor dem Spiel tauchte der ehemalige MVP auf der Corona-Liste der NBA auf.

„Großer Verlust“: Lakers-Trainer Vogel bedauert Ausfall von LeBron James

„Das ist offensichtlich ein großer Verlust“, sagte Lakers-Trainer Frank Vogel vor der Partie. „Es ist enttäuschend. Wir wollen jetzt einfach das Beste für ihn. Da sind unsere Gedanken.“ Er hoffe, dass es eine kurze Angelegenheit sei. „Wir werden sehen“, sagte Vogel.

Nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP hat die NBA ihren Mannschaften am Dienstag mitgeteilt, dass es in der Liga unter vollständig geimpften Spielern, Trainern und Betreuern bislang 34 Impfdurchbrüche gab, und dazu aufgerufen, sich so schnell wie möglich ein drittes Mal impfen zu lassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Alarm in Leipzig: Nach dem Trainer hat es seinen Vertreter erwischt

Durch den Ausfall, dessen Dauer zunächst unklar war und vom genauen Grund abhängt, verpasste James bereits die zwölfte Partie in den ersten 23 Saisonspielen der Lakers. (aw/dpa)