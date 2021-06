Dream Team mit Hamilton?: Mercedes: Heißer Flirt mit Sebastian Vettel

Das Kapitel Ferrari endet für Sebastian Vettel (32), bei seiner Formel-1-Zukunft setzt der Vierfach-Weltmeister alles auf eine Karte: Mercedes oder nichts! Und trotz des eingespielten Duos aus Champion Lewis Hamilton (35) und Edelhelfer Valtteri Bottas (30) könnte das Mercedes-Dream-Team aus Hamilton und Vettel 2021 Wirklichkeit werden.

Denn mit so viel Glanz könnte sich die Stern-Marke noch einmal aufpolieren. Das weiß niemand besser als Mercedes-Teamchef Toto Wolff (48). Der schwärmt im ORF von Vettel: „Natürlich ist ein deutscher Fahrer in einem deutschen Fahrzeug eine gute Marketing-Story. Wir sind ausschließlich auf Erfolg gepolt. Der Sebastian ist natürlich jemand, der wirklich gut ist.“

Formel 1: Vettel mit Hamilton bei Mercedes?

Vor allem für seine Verhandlungen als 30-Prozent-Anteilseigner mit Daimler-Boss Ola Källenius (50) über die Zukunft des Werksteams. Daran hängen auch die Verträge von sich als Teamchef und die der Fahrer. Und weil zuletzt viel auf einen Mercedes-Rückzug hindeutete, zieht Wolff jetzt den Vettel-Trumpf. Der Österreicher schließt eine Verpflichtung nicht aus.

„Kein gutes Team wird es einfach ignorieren, wenn ein viermaliger Weltmeister auf dem Transfermarkt auftaucht“, erneuert Wolff in der „FASZ“ sein Interesse an Vettel. Aber er hat auch noch Mercedes-Junior George Russell (22) bei Williams geparkt. Wolff: „Für uns stellt sich die Frage, was wir mit George machen. Das ist eine Option. Dann kommt auch eine Vettel-Variante dazu.“

Wolff: Vettel hat alle Fäden in der Hand

Und diese Variante erscheint bei fehlenden Alternativen immer wahrscheinlicher. Wolff: „Sebastian hat alle Fäden in der Hand. Er kann selbst entscheiden, ob er aufhören will oder bei einem anderen Team unterkommt. Es gibt noch einige interessante Plätze.“

Man darf gespannt sein, wie die Sache mit Wolff und Vettel (sind in der Schweiz Nachbarn) weitergeht.