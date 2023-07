Doping-Pläne sind „beängstigend“: Deutscher Leichtathletik-Star schlägt Alarm

Doping war und ist ein allgegenwärtiges Thema im Sport und vor allem der Leichtathletik. Durch die sogenannten „Enhanced Games“ haben die Diskussionen nun weiter an Fahrt aufgenommen. Nun äußerte sich auch Leichtathletik-Star Alica Schmidt, die im privaten Umfeld in den vergangenen Tagen mit BVB-Profi Mats Hummels in Verbindung gebracht worden war, zu den Plänen – und nannte diese „beängstigend“.

Bei den Plänen der Spiele geht es darum, den Sportlern freizustellen, ob sie dopen wollen oder nicht. Schmidt blickt mit Sorge auf die neuen Vorstöße und das Aushebeln der IOC-Doping-Regeln. „Das Thema ist brutal. Wenn man sich als Leistungssportler wirklich täglich in den Kopf ruft: ‚Hey, es gibt vielleicht Leute, die nicht clean an den Start gehen und ich habe einfach keine Chance dagegen.‘ Dann ist das halt wahnsinnig frustrierend und demotivierend“, erklärte die 24-Jährige dem Nachrichtenportal „Sport1“ in Bezug darauf, dass ein „Enhanced“-Sportler nach eigenen Angaben sogar den 100-Meter-Rekord von Usain Bolt gebrochen habe.

Alica Schmidt will Doping-Problem „ausblenden“

Sie selbst versuche das Thema beim Sport „auszublenden“, gab aber auch zu: „Ich finde es beängstigend und es nimmt einem halt auch irgendwo den Spaß am Sport, wenn einfach nicht jeder Sportler clean an den Start geht und halt nicht mit fairen Mitteln spielt.“

Schmidt hat eine klare Forderung im Bereich Doping: gleiche und konsequente Kontrollen. Sie selbst sei froh, dass in Deutschland vergleichsweise viel kontrolliert werde. Auch Cannabis-Produkte spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Während der Konsum von THC-Produkten beispielsweise in den USA teilweise erlaubt ist und abseits des Sports auch eine Legalisierung in Deutschland erwartet wird, sieht das IOC weiterhin ein Verbot vor. „Ich nehme kein Cannabis und habe es auch nicht vor“, stellte Schmidt in dem Zusammenhang klar.

Alica Schmidt war mit Mats Hummels im Volksparkstadion

Zuletzt hatte Schmidt mit einem Video für Aufmerksamkeit gesorgt, welches sie bei dem Konzert der Band The Weeknd im Hamburger Volksparkstadion zeigte. Mit dabei: BVB-Star Mats Hummels. Ob die beiden sich dort zufällig oder geplant trafen, blieb allerdings unklar.